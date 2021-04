Lutte contre la pandémie – New York vaccine déjà les jeunes contre le Covid-19 Depuis ce mardi, tous les plus de 16 ans ont accès à la première dose. Le président Joe Biden accélère encore le rythme du programme d’immunisation. Jean-Cosme Delaloye New York

Les jeunes Américains peuvent se faire vacciner dans plusieurs États, dont New York, le Texas, la Géorgie et la Floride. KEYSTONE

Naiya, 16 ans, est heureuse. «Je vais pouvoir me faire vacciner contre le Covid la semaine prochaine après mes examens d’admission à l’université», glisse-t-elle. «Je suis contente, car cela veut dire qu’on avance.» New York a ouvert ce mardi son programme de vaccination contre le coronavirus à tous les jeunes de 16 ans et plus. À cette occasion, Andrew Cuomo, le gouverneur de l’État, a sermonné les personnes réfractaires au vaccin. «Nous avons traversé l’hiver du Covid», a-t-il affirmé lundi. «C’était l’hiver de l’enfer. Mais Pâques et le printemps incarnent le renouveau. Le premier pas vers le renouveau est de terrasser le Covid. […] Il faut vous faire vacciner!»