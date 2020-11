Des chaises vides dans la cour d’une école de Brooklyn. Avant leur fermeture le 18 novembre, certaines écoles publiques new-yorkaises avaient instauré l’enseignement à l’extérieur. keystone-sda.ch

Ma journée commence à 8h10, avec le cours de géométrie de Mr. Fasten à mon fils Léon, 14 ans. À 8h50, ma fille Joséphine, 10 ans, se branche sur Google Meet pour l’anglais avec Miss Wexler. À 9h16, «j’ai» espagnol avec Léon et Miss Arcienegas. Au terme d’une journée d’école à la maison, mes enfants auront passé dix heures devant un écran d’ordinateur. Ils auront fait leurs tests sur Google Forms, leurs devoirs sur Google Classroom et ils auront reçu plus d’une vingtaine d’e-mails.

Jusqu’à la semaine dernière, Léon et Joséphine se raccrochaient aux deux jours d’école en présentiel qu’ils avaient tous les huit jours. Comme 300’000 élèves new-yorkais qui suivaient cet enseignement mixte, ils chérissaient ces rares moments en classe avec port du masque obligatoire. Dans cette crise qui n’intéresse pas Donald Trump, le modèle new-yorkais était une réussite avec des taux d’infection au Covid-19 de 0,19% dans les écoles.

Bill de Blasio, le maire de New York. keystone-sda.ch

Malgré cela, Bill de Blasio, le maire de New York toujours tétanisé face aux syndicats d’enseignants, a fait fermer les écoles publiques mercredi 19 novembre. Sa justification: le taux d’infection au Covid-19 avait atteint les 3% dans sa ville. Il a balayé les objections d’Andrew Cuomo, le gouverneur démocrate de New York avec lequel il est incapable de s’entendre. Pour le coup, alors que les élèves de l’État de New York continuent à aller à l’école tant que le taux d’infection est inférieur à 9%, ceux de la ville de New York sont confinés. Et 60’000 enfants ne peuvent pas suivre les cours faute d’ordinateur.

Les écoles publiques sont fermées, mais pas les bars. Ni les restaurants. Ni les fitness. Ni les écoles privées. Ni les yeshivas, les écoles juives orthodoxes situées dans des quartiers qui sont à l’origine de la résurgence des cas à Brooklyn. Samedi, je me suis rendu dans l’un d’entre eux et n’ai pas vu une seule personne porter un masque. Le même jour, le «New York Post» révélait qu’un un mariage ultraorthodoxe avait réuni 10’000 personnes à l’intérieur.

Ce n’est pas un cas isolé. Au début du mois, des soirées illégales pour Halloween ont été interrompues par la police. À Staten Island, un autre quartier frappé par le Covid-19 et un bastion pro-Trump, Joe Borelli, un obscur élu républicain, a récemment revendiqué son rejet des restrictions sanitaires au nom de sa liberté individuelle.

J’ai couvert assez d’injustices sociales au cours de ma carrière pour savoir que l’école à la maison n’est finalement qu’un inconvénient pour des gens privilégiés comme nous. Pourtant, difficile de ne pas se laisser envahir par la colère face à cette fermeture des écoles, qui aurait pu être évitée si certains avaient accepté l’idée que la pandémie nous concerne tous.

Aspergé de critiques de la part de parents excédés, Bill de Blasio a reculé mercredi. Le maire a annoncé qu’il présenterait la semaine prochaine un plan pour une réouverture des écoles au cas par cas. En attendant, ma fille a participé vendredi à une boum de son école sur Zoom. Et elle s’est décomposée quand la connexion internet a lâché.