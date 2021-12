États-Unis – New York autorise le vote des étrangers aux élections municipales Les résidents permanents et les personnes autorisées à travailler aux États-Unis vivant à New York pourront élire le prochain maire.

La skyline de Manhattan. Getty Images via AFP

Le conseil municipal de New York a adopté jeudi une législation pour permettre aux étrangers de voter aux élections locales, devenant la première grande ville des États-Unis à prendre une telle mesure.

Cette loi locale, adoptée par 33 voix «pour» (14 contre, deux abstentions) doit permettre aux «résidents permanents légaux» et aux «personnes autorisées à travailler aux États-Unis» qui résident à New York et n’ont pas la citoyenneté américaine de «participer aux élections municipales», selon son intitulé.

Plusieurs élus démocrates du conseil municipal ont salué un vote «historique», tout comme des associations de défense des droits des immigrés. Cette mesure pourrait concerner environ 1 million d’étrangers vivant à New York, sur un total de 9 millions d’habitants.

Bastion progressiste

La capitale culturelle et économique de l’Est américain, bastion démocrate et progressiste, a adopté cette mesure au moment où les débats sont récurrents aux États-Unis sur l’accès au vote des minorités.

Plusieurs États américains se sont attelés ces derniers mois à utiliser des allégations infondées de fraudes à la présidentielle de 2020 pour faire passer des lois visant, selon leurs détracteurs, à restreindre ces droits de vote.

En fin de mandat, le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, s’est lui-même interrogé sur l’autorité légale de la ville face à l’État de New York pour permettre le vote des étrangers, tout en assurant qu’il ne s’y opposerait pas. Si elle était appliquée, la mesure pourrait prendre effet à partir de début 2023.

AFP

