Musique urbaine – «Nev’Juice» raconte le rap genevois Le documentaire en trois épisodes de Kaïs Merad n’aurait dû être qu’un travail de maturité. Mais depuis sa mise en ligne sur YouTube, le premier volet a été vu plus de 20’000 fois. Alice Randegger

Kaïs Merad, qui a réalisé une petite série documentaire en trois épisodes sur le rap genevois. LAURENT GUIRAUD

«Nev’Juice» comptabilise à ce jour plus de 30’000 vues sur YouTube. Un départ en trombe pour ce projet qui était, à la base, un travail de maturité. En duo avec Pablo Betran, Kaïs Merad voulait d’abord organiser des concerts afin de mettre en avant la scène rap émergente. Le Covid les force à revoir leurs ambitions; ils se lancent alors dans la vidéo. «Je me suis formé sur le tas. Pour la première interview, on avait une brique comme trépied!» se souvient Kaïs.

Une fois leur travail rendu, ils décident de l’affiner. Kaïs prend la tête de la refonte du documentaire : «Ce projet me tenait vraiment à cœur, c’est important d’aider le rap genevois.» Il retourne donc filmer ses intervenants et demande à son petit frère, Ilian, de monter ses rushs. Des heures de tutoriels YouTube plus tard, le résultat est convaincant et répond aux ambitions de son réalisateur: faire connaître et reconnaître la scène hip-hop locale, qu’il écoute depuis toujours.