Isolée en Europe, retranchée dans ses principes de neutralité, la Suisse se trouve sous la pression de l’Allemagne. Le gouvernement d’Olaf Scholz exige qu’on lui livre de la munition pour équiper les chars légers Guépard (défense contre hélicoptères). De vieux blindés que l’Allemagne a promis à l’Ukraine. Ces panzers, conçus par Siemens en collaboration avec la société Oerlikon Contraves (aujourd’hui Ruag), ont besoin de la munition suisse.

Abo Coopération militaire «Nous ne voulons pas être un trou noir au milieu de l’Europe» Abo Rencontre germano-suisse L’Allemagne est prête à aider la Suisse en matière d’énergie Le Conseil fédéral dit «non»; la neutralité et la loi sur les exportations de matériel de guerre ne nous permettent pas de livrer des équipements susceptibles d’être réexportés vers un des belligérants, en l’occurrence l’Ukraine. Jusqu’ici, les juristes qui se sont exprimés jugent que le statut de neutralité de la Suisse, nos lois et ordonnances (qui viennent d’être renforcées à la demande de la gauche et des Verts) justifie le «niet» que le SECO a opposé à l’Allemagne. Quant à l’UDC, elle s’étrangle déjà à l’idée que la Suisse puisse se ranger du côté de l’Europe et de l’Ukraine dans ce combat frontal contre l’agresseur russe.

À Davos, le vice-chancelier allemand Robert Habeck a réitéré son incompréhension face à l’attitude de la Suisse. Berlin va déposer une seconde requête. L’Allemagne considère que l’agression de la Russie menace directement les démocraties européennes. Et c’est peut-être cet argument qui pourrait faire changer d’opinion le Conseil fédéral. Dans le document qui annonce un rapport sur la neutralité, on lit ces quelques lignes: «La législation suisse contient des critères applicables aux exportations d’armes qui sont indépendants de la neutralité, comme la stabilité régionale et la situation des droits de l’homme dans le pays de destination. Ces critères devraient également être pris en compte pour les exportations vers des pays démocratiques.»

Livrer des armes à l’Ukraine, via l’Allemagne, est-il dans l’intérêt du monde démocratique auquel la Suisse appartient?

En clair, il existe une marge de manœuvre politique. Les auteurs du document sur le rapport à venir de la neutralité ne font que dire une vérité simple: une règle de droit doit être respectée à la lettre, mais il existe des situations exceptionnelles qui légitiment un examen plus général. Livrer des armes à l’Ukraine, via l’Allemagne, est-il dans l’intérêt du monde démocratique auquel la Suisse appartient? Ou faut-il considérer que la neutralité nous interdit toute aide militaire à une nation qui se rallie aux valeurs de la démocratie, fût-elle violée avec la plus terrible brutalité par un régime autocratique?

L’Allemagne pourrait aussi insister sur la nature même des contrats d’armement passés avec Ruag. Obtenir les munitions de Ruag revient en quelque sorte à s’assurer que le service après-vente fonctionne encore entre la Suisse et son premier client (l’Allemagne) pour ses ventes d’armes.

Le Conseil fédéral peut bien sûr refuser toute livraison de matériel militaire destiné à l’Ukraine. Un tel acte de souveraineté serait perçu comme l’ultime réaffirmation du statut particulier du pays le plus riche au sein de l’Europe. Mais il faut être conscient que le risque politique (et sans doute moral) est grand. Considérable si l’Ukraine gagne cette guerre!

L’UE, l’Allemagne sont fatiguées par la difficulté de collaborer avec la Suisse qui… exige au même moment un geste de solidarité énergétique exceptionnel de ses voisins pour affronter la pénurie de gaz et d’électricité prévisible l’hiver prochain. En particulier, pour que nous puissions compter sur les réserves de gaz allemandes et autrichiennes ou françaises! Par ailleurs, l’Allemagne nous a déjà avertis qu’elle risquait de devoir importer l’équivalent de 8 TWh électriques durant l’hiver alors que nous importons près de 50% de notre courant d’Allemagne durant les jours les plus froids de l’année. Nous lui avons demandé de revoir ses calculs! Sa gourmandise nous placerait dans une situation dramatique si elle persistait.

Faut-il toujours dire non à l’Allemagne?



