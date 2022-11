KEYSTONE

Grand-Saconnex, 9 novembre

Cette initiative de l’UDC en faveur d’une neutralité absolue de la Suisse est une totale ineptie (voir «Tribune de Genève» du 9 novembre): une telle neutralité ne peut tout simplement pas exister.

Prenons l’exemple des sanctions de l’UE contre la Russie: soit nous les adoptons et nous favorisons un camp, soit nous les refusons et nous favorisons l’autre camp. Pareil pour les armes livrées en Allemagne. Il est stipulé que les armes suisses ne peuvent pas être revendues à des pays en guerre. Mais les armes, ça sert à faire la guerre, non?

Si les pays pas (encore) en guerre s’arment, c’est qu’ils l’envisagent, ou qu’ils craignent de devoir s’y mettre. Alors l’Ukraine? Jusqu’en 2021, nous aurions pu lui livrer des armes pour qu’elle puisse se défendre contre une éventuelle invasion russe, mais une fois que cette invasion est effective, on ne peut plus. J’aimerais comprendre.

Autre exemple, certains pays arabes qui bafouent nos valeurs, entre autres par rapport aux femmes. Ou bien nous ne tolérons pas et nous les condamnons, ou bien nous ne les condamnons pas et nous tolérons. Pas d’échappatoire. Pour en revenir à la neutralité, quoi que nous décidions, et même si nous décidons de ne rien décider, c’est une décision comme une autre, ça a des conséquences, on ne peut pas y couper. La vraie neutralité, c’est celle d’un arbitre de sport: il est par définition neutre, mais ça ne l’empêche pas de sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles.

Ces règles doivent évidemment être claires et connues de tous, et des règles claires, c’est peut-être ce qui manque à l’ONU, et la Suisse aurait un beau rôle à jouer dans ce domaine, à commencer par rendre illégales les guerres qui ne soient pas purement défensives. Ça peut faire un peu donneur de leçons, mais c’est toujours mieux que cette mollesse qu’est la neutralité made in UDC.

Eric Steiner

