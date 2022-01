La Suisse bat la France à l’Euro – Neuf secondes magiques pour une extase collective Parce qu’elle a transformé l’équipe nationale et illuminé nos vies le temps d’une nuit de fête, l’action qui mène à l’égalisation de Mario Gavranovic contre la France méritait d’être revisitée. Par son héros et les témoins privilégiés de Bucarest. Retour sur notre plus belle joie de 2021. Mathieu Aeschmann

Le ballon entre dans les buts du gardien français Hugo Lloris. Un moment hors du temps, prélude à la plus grande joie collective suisse de 2021. Keystone

Neuf secondes, sept touches de balles, trois acteurs principaux, l’éternité tient parfois en presque rien. Il était 22 h 45 en Suisse, 89’ 45 sur l’écran géant de l’Arena Nationala de Bucarest, ce lundi 28 juin, lorsque le tir de Mario Gavranovic gonfla le petit filet d’Hugo Lloris jusqu’à faire exploser le pays d’une joie extatique dont il ne soupçonnait pas la force. Ce huitième de finale de l’Euro n’était pas encore gagné. La nuit allait s’étirer, entre angoisse et exubérance. Mais là, sous nos yeux, l’équipe de Suisse venait de choisir le meilleur moment et l’adversaire le plus prestigieux pour inventer ce qui est assurément l’action de l’année et peut-être la plus belle de ses 117 ans d’existence. C’est l’histoire de ces neuf secondes de bonheur que nous vous racontons ici.