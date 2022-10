Exposition carougeoise – Neuf artistes genevois croquent le blues Sexe, diable et mélancolie: la musique bleue inspire un bel accrochage collectif à la galerie Mora-Mora. Clôture en musique samedi prochain. Jérôme Estebe

«The Louisville Blues Gang» par JP Kalonji, l’une des plus belles pièces de l’exposition. JP Kalonji

Un musicien en costard élimé cheminant le long d’une voie ferrée. Le diable à la croisée des chemins. Des corps luisants qui l’enlacent dans la pénombre. Des volutes de fumée et de la gnole de contrebande. La musique. L’ivresse. La mort. Et le bon Dieu. Ou pas. Plus que tout autre musique, le blues des origines aura suscité un imaginaire visuel riche, trouble autant qu’inspirant. Sur les murs de la galerie Mora-Mora à Carouge, ces vieilles histoires pleines de ferveur et de sueur ressurgissent sous le pinceau ou le fusain de neuf artistes genevois. L’expo est chouette. Elle n’a plus qu’une semaine à vivre.