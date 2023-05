Ancienne poste des Charmilles – Neuf artistes explorent Genève et ses invisibilités Réunis par le plasticien Séverin Guelpa, des créateurs se sont intéressés à ce qui se passe dans la ville sous les radars de la surveillance numérique. Irène Languin

Les «Lentilles de proboscis» de l’artiste kényan Shabu Mwangi. ZOE AUBRY

Le son lancinant qui accueille le visiteur ajoute à l’atmosphère un brin désenchantée qui règne dans l’ancienne poste des Charmilles. Guichets, employés et colis ont disparu pour faire place à un vaste espace en friche, auquel un sol inégal et un plafond dénudé d’où pendent des câbles électriques confèrent des atours de jachère industrielle. Cette mélancolie d’entre deux mondes sert le propos d’«Under the radar», une exposition collective qui inaugure ce lieu appelé à devenir un centre artistique et social ouvert sur le quartier, sous l’impulsion de Ressources urbaines, une coopérative genevoise d’acteurs culturels.

L’accrochage constitue le nouveau chapitre de Matza, le projet-manifeste lancé par le plasticien genevois Séverin Guelpa en 2014, «visant par les moyens de l’art à se saisir des enjeux sociaux et environnementaux actuels» dans diverses régions du monde. Depuis l’an passé, sous l’intitulé de Matza Edgelands et en collaboration avec sa femme, Anja Guelpa, il a invité artistes et chercheurs à explorer les questions liées à la sécurité et à la surveillance numériques dans les grands centres urbains – Medellín, en Colombie, ou Nairobi, au Kenya, par exemple.

Au moyen d’un drone, Maxime Bondu, Lorca Langlais et Félicien Goguey ont observé les champs ondoyants du Pays de Gex, dans l’enceinte de l’anneau de l’accélérateur de particules du CERN, long de 27 kilomètres. ZOE AUBRY

Communauté migrante

À Genève, neuf créateurs se sont penchés sur les populations invisibles qui, souvent, passent sous ces radars virtuels. L’exposition est le résultat de leurs réflexions, menées notamment avec le Bureau de l’intégration des étrangers. C’est au Singapourien Zul Mahmod qu’on doit l’étrange mélopée diffusée par des haut-parleurs suspendus; après avoir fait enregistrer la phrase «Je ne suis pas un numéro» (tiré de la série télévisée «Le prisonnier») par des membres de la communauté migrante, il a composé une œuvre musicale évoquant un chant religieux musulman.

Originaire du Kenya, Shabu Mwangi a installé des rondins de bois munis de chaînes sous un dais de tissu sur lequel sont sérigraphiés des yeux, comme autant de personnages sous le joug d’une surveillance permanente. Quant à l’Hispano-Suisse Sabrina Fernández Casas, elle a disposé au sol un plateau de cuivre rempli d’eau et d’oxyde de fer: sur cet écran liquide défile un poème composite, mélange de vers de l’autrice et de divagations d’une intelligence artificielle.

Sabrina Fernández Casas a réalisé un écran liquide sur lequel défilent des poèmes et les divagations d’une intelligence artificielle. ZOE AUBRY

