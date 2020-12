Coronavirus – Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Valais referment leurs restos dès samedi soir Dans les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Valais, les établissements publics (restaurants, bars) seront fermés dès samedi 26 décembre au soir, font-ils savoir dans un communiqué commun.

Les restaurants vont se refermer en Suisse romande dès le 26 décembre au soir. KEYSTONE

Les cantons de Neuchâtel, de Fribourg, de Vaud et du Valais refermeront leurs restaurants dès samedi soir, en conformité avec les principes retenus sur le plan romand. Les nouvelles mesures tiennent compte de l’évolution de la pandémie de Covid-19.

La fermeture interviendra à 23h00 pour Neuchâtel, Fribourg et Vaud, et une heure plus tôt pour le Valais. «Dans un souci d’harmonisation des dispositifs cantonaux, les gouvernements renoncent à faire usage des possibilités de dérogation encore autorisées par le droit fédéral pour les établissements publics», selon un communiqué commun publié mardi.

La décision constitue le fruit d’une concertation entre les gouvernements des cantons romands ces derniers jours. Les exécutifs concernés ont notamment pris acte que les cantons de Berne, du Jura et de Genève sont déjà soumis au régime fédéral. Ils ont aussi intégré l’évolution de la pandémie sur leurs territoires respectifs.

Contacts étroits

Les critères constatés sont en particulier la stabilisation du nombre de cas «à un haut niveau» ou encore la récente mutation du virus, signalé au Royaume-Uni notamment, et de l’impossibilité pour certains cantons de Suisse occidentale de faire usage des possibilités de dérogation en vertu du droit fédéral.

Au-delà, les gouvernements des cantons romands poursuivront leurs échanges ces prochaines semaines, précise le communiqué. De même, ils resteront en contact étroit avec les autorités fédérales et feront un nouveau point de situation en vue de la rentrée de début janvier.

Observation fédérale

Pour mémoire, le Conseil fédéral observe pour sa part la situation en continu. Il a annoncé vouloir procéder à une évaluation intermédiaire le 30 décembre, se réservant la possibilité de prendre des mesures supplémentaires si la situation devait encore se dégrader.

Lundi, le canton de Genève avait déjà annoncé la nouvelle fermeture de ses établissements publics à partir de mercredi 23h00. Quant au canton du Jura, ces derniers ont dû fermer ce mardi déjà, conformément aux annonces du Conseil fédéral de vendredi, en raison d’un taux de reproduction dépassant largement 1.

ATS