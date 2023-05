Série à succès – Netflix vous souhaite la bienvenue dans un enfer paradisiaque La saison 2 de «Benvenidos a Edén» ne nous épargne pas de l’envie de dévorer les épisodes les uns après les autres. Promis, on ne vous spoile pas. Namya Bourban

La série «Benvenidos a Edén» est aussi glauque que pleine de suspens. DR

Et si l’on vous forçait à vivre au paradis, vous feriez quoi? C’est reparti pour un tour de mystère, de suspense et de rebondissements avec la saison 2 de la série espagnole à succès «Benvenidos a Edén». La mer à perte de vue sur une île reculée, des cascades, une «famille» qui vous aime contrairement à la vôtre, voilà ce que propose le couple Astrid et Erick. Et ce, après avoir appâté une centaine de jeunes avec une étrange promotion pour un festival top secret: Edén.

Avant de monter dans le bateau, les fêtards sont privés de leur téléphone. Premier signe annonciateur d’une prison idyllique. Une «cage dorée», comme on peut l’entendre sur le générique. Une fois sur la plage où se déroulent les festivités, les participants sont prévenus: seul un nombre restreint aura la chance de goûter à la boisson défendue créée par l’équipe Edén. Méticuleusement sélectionnés sur la base de leurs insécurités. Cinq «élus» embarquent alors pour un voyage psychédélique, mal de crâne et perte de mémoire à la clé.

Le lendemain, Africa, Ibon, Charly, Aldo et Zoa découvrent une plage dépeuplée. Guidés par un drone, ils plongent dans un enfer aux airs de campement luxueux. Méditation, visites de l’île, nourriture saine, protection de l’environnement, discussions; les cinq jeunes vont rapidement déchanter lorsqu’ils verront la face cachée de l’utopie: aucune porte de sortie n’est perceptible.

Le bien et le mal

Le seul moyen de se sauver, c’est peut-être d’accepter son sort au paradis du couple maléfique. Sont-ils réellement les seuls et uniques maîtres du jeu? Seront-ils finalement «les gentils» de l’histoire? Car comme de nombreux grands méchants, leurs motivations peuvent sembler louables à certains égards. En effet, Astrid et Erick s’avèrent particulièrement soucieux de l’environnement. Ne plaçant plus aucun espoir en l’humanité, sa bonté et son avenir sur une Terre souillée, ils décident de constituer une petite communauté pour l’envoyer bien loin de la noirceur humaine.

Tableau exposé au musée du Prado à Madrid. Charon traversant le Styx, Joachim Patinir, 1524.

La série «Benvenidos a Edén» mobilise des références bibliques pour questionner ce rapport au bien et au mal. Dans la seconde saison, Africa et Ibon s’arrêtent un instant devant un immense tableau, qui veille sur de multiples secrets. C’est la célèbre œuvre peinte par Joachim Patinir: «Charon traversant le Styx». Sur le tableau, on peut voir Charon sur une barque. Deux chemins qui s’offrent à lui. Le paradis ou l’enfer sur Terre. Le choix de se diriger vers le paradis paraît évident. Sauf que le batelier oriente son regard en direction de la partie redoutable du tableau.

Ibon fait remarquer que, sur la copie que possèdent Erick et Astrid, Charon se tourne vers le paradis terrestre. «S’ils représentent Adam et Ève, je suis le serpent», analyse Africa. Ce qui est certain, c’est que le couple s’approprie à sa sauce la notion de bien et du mal et n’hésite pas à faire vivre l’enfer à ses invités pour les mener au paradis.

L’attrait du glauque

Au-delà des frontières floues entre le bien et le mal, on constate que de plus en plus de séries ont recours à une atmosphère et une narration particulièrement glauques. La méchanceté de certains personnages est propulsée à l’excès. Ils créent des mondes où leur folie ne fera face à aucune limite. Où ils pourront demeurer entièrement maîtres du destin des autres, qu’ils manipulent comme de véritables marionnettes.

Alors pourquoi tant d’intérêt pour ce genre morbide, inquiétant et prenant? Certainement pour plonger dans une réalité totalement différente de la nôtre qui nous fait prendre conscience de la chance que nous avons de vivre bien loin de ces grands méchants.

Concernant «Benvenidos a Edén», les internautes jugent globalement que la saison 2 est plus aboutie que la première, et ils se réjouissent d’ores et déjà de la suite.

