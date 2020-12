Propositions de films – Netflix made in Switzerland Outre les plateformes archiconnues, il existe sur des sites suisses de nombreuses propositions de streaming.

Nous avons établi une sélection des offres en cinéma virtuel. Gregor Schenker

Le documentaire «La cordillera de los sueños» est diffusé sur Filmingo. Photo: zvg

Corona oblige, les offres de diffusion en temps réel abondent. Certes les poids lourds Netflix, Disney+, Zattoo & Co en profitent le plus. Pourtant il existe de modestes plateformes suisses qui valent le détour. Elles ciblent la production d’ici, ou les films d’art et d’essai qui ne figurent pas dans l’offre des géants. Prenez le temps de vérifier s’il y a les sous-titres en français. ça vaut la peine.

Certaines plateformes collaborent avec plusieurs cinémas, petits ou grands. Si vous louez un film à l’affiche, une partie de la recette va au cinéma. On soutient son cinéma habituel en regardant le film loué à domicile. Ainsi sur Outside the box, on peut voir un nouveau film par semaine, alors que chez Louise va au cinéma, «Thiel le Rouge, un agent si discret» est à l’affiche. Les pages web de certains cinémas fournissent un lien avec ces offres. À vous de cliquer pour vérifier les disponibilités.

Artfilm

Des films suisses en tout genre. Pour les nostalgiques, «La petite dame du Capitole» de Jacqueline Veuve. Les amateurs d’horreur tenteront «Strasek, der Vampir». Ou riront grâce à «Beresina», portrait au vitriol de la Suisse signé Daniel Schmid. 3 formules Pass: 1 jour, 30 jours, 365 jours. Plus de 600 films.

artfilm.ch

Cinefile

Portail offrant un large choix de fictions ou de documentaires en streaming dont ceux de Jean-Stéphane Bron comme «L’Opéra de Paris». Must actuel: «Diego Maradona», documentaire anglais de 2019 bourré d’image d’archives.

cinefile.ch

Cinémathèque suisse

Chaque semaine à partir du vendredi, un long métrage est diffusé, gratuitement. On peut

aussi visionner des courts métrages restaurés et numérisés. Les 12 minutes sur la Fête des Vignerons 1905 vous surprendront.

www.cinematheque.ch

Filmbringer

Ce distributeur bernois propose des films en DVD ou en vidéo à la demande sur Viméo comme «Encordés» qui suit 3 skieurs préparant la Patrouille des Glaciers. Ou une comédie sur des néopunks «Lasst die Alten sterben» (Laissons mourir les vieux).

filmbringer.ch

Filmingo

Exploitée par la fondation Trigon, cette plateforme privilégie les films d’art et d’essai du monde entier et des classiques comme ceux d’Akira Kurosawa. Suggestions hebdomadaires, plus de 300 films au catalogue, en partenariat avec Filmcoopi et Looknow!. Une perle: «Les Misérables» de Ladj Ly, prix du Jury à Cannes cette année. Victor Hugo revisité avec un flic de banlieue.

filmingo.ch

Louise va au cinéma

Partenaire de 13 cinémas romands indépendants, ce distributeur veveysan met en ligne des sorties en cinéma virtuel comme «Thiel le Rouge». Catalogue succinct et éclectique de Louise production. À signaler: «Clara Haskil, le mystère de l’interprète».

www.louisevaaucinema.ch

Outside the Box

Ce distributeur a développé son offre de vidéo sur demande. On peut y louer ou acheter des films. Pour revoir «Home» avec Isabelle Huppert ou «À l’école des philosophes» de Fernand Melgar.

outside-thebox.ch

Play Suisse

Le tout nouveau service de streaming de la SSR. Une grosse page, essentielle pour le cinéma suisse. Des séries, les productions maison, le meilleur des archives TV en trois langues et parfois même en romanche. À découvrir sans hésiter.

playsuisse.ch