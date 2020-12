Écrans – Netflix donne un coup de projecteur sur l’échiquier. Réaliste? Avec Elizabeth Harmon en héroïne glamour, la minisérie «The Queen’s Gambit» captive un large public et bat des records d’audience. Une fiction conforme à la vérité du jeu d’échecs? Décryptage en sept coups. Philippe Muri

Patrice Delpin, coprésident de la Fédération genevoise d’échecs : «Cette série donne une idée de l’univers particulier des compétitions internationales d’échecs. Mais il ne faut pas en exagérer la portée.» Phil Bray/Netflix

Tout le monde se passionne pour Elizabeth Harmon, héroïne glamour et sixties de «The Queen’s Gambit», la minisérie qui fait un carton depuis sa mise en ligne, le 23 octobre dernier, devenant le succès le plus rapide de Netflix avec des visionnements par 62 millions de comptes en moins d’un mois. Mais l’aspect le plus inattendu de ce succès foudroyant tient peut-être au fait d’avoir captivé un large public par le biais du jeu d’échecs et de ses compétitions. Au-delà du suspense, d’un personnage fascinant et d’une reconstitution historique minutieuse, quels sont les échos échiquéens que l’on peut percevoir en parcourant les cases de l’intrigue de «The Queen’s Gambit»? Et cette série est-elle fidèle à la réalité?