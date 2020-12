Santé – Nestlé: traitement contre les allergies aux arachides agréé par l’UE La Commission européenne a autorisé le Palforzia, une immunothérapie orale développée par une biopharma contrôlée par le géant veveysan.

KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Nestlé Health Science a annoncé lundi que Palforzia, une immunothérapie orale servant au traitement contre les allergies aux arachides, a reçu le feu vert de la Commission européenne.

Ce traitement, développé par Aimmune Therapeutics, lequel est contrôlé par le groupe alimentaire veveysan, est indiqué chez les patients âgés de 4 à 17 ans, mais peut être poursuivi chez les patients de 18 ans et plus et doit être utilisé en conjonction avec un régime évitant les arachides, affirme un communiqué diffusé lundi.

Les allergies alimentaires affectent environ 17 millions de personnes en Europe, celle à l’arachide étant l’une des plus courantes et ayant doublé chez les enfants entre 2005 et 2015.

En Suisse, une demande d’autorisation de mise sur le marché a été déposée auprès de Swissmedic et est actuellement en cours d’examen.

ats/nxp