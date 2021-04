Industrie alimentaire – Nestlé réalise 21,1 milliards de chiffre d’affaires au 1er trimestre La société veveysane a vu ses revenus progresser de 1,3% sur les trois premiers mois de l’année grâce à une forte croissance organique dans la plupart des zones géographiques.

Le café a le plus contribué à l’amélioration des ventes de Nestlé au premier trimestre, soutenue par les produits Nespresso et Starbucks. KEYSTONE/Gaetan Bally

Le paquebot alimentaire Nestlé a enregistré des ventes en hausse au premier trimestre, portée par une croissance organique qui s’envole. La direction a confirmé ses objectifs pour l’année en cours.

La société veveysane a atteint un chiffre d’affaires en progression de 1,3% à 21,1 milliards de francs, d’après un communiqué publié jeudi. Ce chiffre comprend la variation des taux de change, qui a fait diminuer le niveau des ventes de 5,3%, du fait de l’appréciation continue du franc suisse, ainsi que l’impact négatif de 1,0% des cessions nettes.

La croissance organique s’élève à 7,7%, contre 3,9% l’année dernière. La croissance interne réelle (RIG), elle, est à 6,4%, contre 3,0% au premier trimestre 2020.

La progression des ventes est généralisée à la plupart des zones géographiques, et est soutenue par l’amélioration de l’effet prix et des parts de marché gagnés, indique Nestlé. Le café a le plus contribué à l’amélioration des ventes, soutenue par les produits Nespresso et Starbucks. Les produits laitiers, ceux pour animaux de compagnie de la marque Purina et les plats préparés ont également enregistré des niveaux de croissance soutenus.

Supérieurs aux prévisions

Ces résultats sont bien supérieurs aux prévisions émises par le consensus AWP, qui tablaient sur une croissance organique à 3,5%. Les analystes avaient en revanche vu juste concernant le chiffre d’affaires.

Pour la suite de son exercice, Nestlé a confirmé ses objectifs et vise toujours une «augmentation continue de la croissance organique des ventes vers un taux moyen à un chiffre» ainsi qu’une amélioration «modérée continue de la marge opérationnelle courante récurrente».

ATS

