Industrie – Nestlé plaide pour une relance verte après le coronavirus La firme basée à Vevey (VD) milite avec plus de 150 multinationales pour que les plans visant à réveiller l’économie servent aussi à limiter le réchauffement à 1,5 °C. Jocelyn Rochat

Mark Schneider, CEO de Nestlé, assure que la firme jouera «son rôle pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre». Yvain Genevay/LMD

Les militants écologistes ne sont pas les seuls à plaider pour une reprise verte. La multinationale Nestlé a annoncé mardi matin qu’elle rejoignait un groupe comptant déjà plus de 150 multinationales, qui «exhortent les gouvernements du monde entier à aligner les aides économiques et les efforts de relance post-Covid 19 sur les sciences du climat».

Ces firmes, qui affichent une capitalisation boursière supérieure à 2,4 trillions de dollars et représentent plus de 5 millions d’employés, demandent «d’agir urgemment sur le changement climatique et de limiter le réchauffement à 1,5 °C».

La lettre ouverte, comme les engagements commerciaux que les entreprises signataires s’engagent à prendre, a été élaborée et lancée en juin 2019 par une coalition mondiale d’agences des Nations Unies et de chefs d’entreprises rassemblées sous le label «Business Ambition for 1,5 °C». Ils suivent l’initiative «Science Based Target», sous la surveillance du WWF, qui est chargé d’évaluer et de valider les objectifs des entreprises de manière indépendante.

Alors que les débats sur les plans de relance de l’économie s’intensifient actuellement dans le monde, ces entreprises appellent «les gouvernements à donner une priorité à une transition plus rapide et plus équitable d’une économie grise à une économie verte».

Avec Firmenich, Novartis et Zurich Assurances

Outre Nestlé, on trouve parmi les entreprises signataires plusieurs autres géants de l’industrie qui ont leur siège en Suisse, comme Firmenich, LafargeHolcim, Novartis, Syngenta et Zurich Assurances. Et aussi des multinationales bien connues comme le groupe Bayer, Carlsberg, Coca-Cola Europe, EDF, Europcar, H&M, Ikea, Orange ou Vodafone.

«Nous nous engageons à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050» Mark Schneider, PDG de Nestlé

Les entreprises signataires de ce pacte ne se contentent pas d’en appeler aux politiques. Ils «réaffirment leurs propres engagements pour atteindre des émissions carbone nulles». De son côté, Mark Schneider, PDG de Nestlé, précise: «Nous jouerons notre rôle et nous nous engageons à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Travaillons ensemble pour créer un monde plus durable et résilient.»

Concrètement, cela passera pour l’entreprise basée à Vevey (VD) par une «accélération des actions contre le changement climatique», notamment des plans visant à «la restauration des terres agricoles et des forêts, l’augmentation de l’utilisation d’énergies renouvelables et la reformulation de certains produits pour qu’ils obtiennent une meilleure empreinte environnementale tout en contribuant à une alimentation équilibrée.» Nestlé annonce enfin la publication d’une feuille de route «cohérente avec cet objectif de 1,5 degré centigrade».