Nord-est de l’Angleterre – Nestlé ferme une usine et supprime près de 600 emplois Le site à Newcastle du géant suisse de l’alimentation mettra la clé sous la porte d’ici fin 2023. L’entreprise souhaite ainsi concentrer ses forces sur ses principales marques de confiserie.

Nestlé va dans le même temps investir 29,4 millions dans ses usines à York et Halifax, situées toutes deux dans le nord de l’Angleterre. KEYSTONE/Gaetan Bally

Nestlé a annoncé mercredi la fermeture d’ici fin 2023 d’une usine en Angleterre, dont une partie de la production va être transférée en Europe, et la suppression de 573 emplois dans le pays.

Il s’agit du site de Fawdon à Newcastle dans le nord-est, selon le communiqué. Cette usine, ouverte en 1958, fabrique notamment les bonbons aux fruits Fruit Pastilles.

Nestlé va dans le même temps investir 29,4 millions dans ses usines à York et Halifax, situées toutes deux dans le nord de l’Angleterre. L’objectif pour le groupe est d’être plus efficace et de concentrer ses forces sur ses principales marques de confiserie.

Faible croissance

L’usine de Fawdon abrite des marques plus petites et à faible croissance, tout en nécessitant des techniques de production complexes, selon Nestlé qui emploie au total 8000 personnes au Royaume-Uni. Les sites de York, qui fabrique des Kit Kats et où la marque a été créée en 1935, et Halifax, qui reprendra une partie de la production de Fawdon, ont des spécialités plus identifiées.

La branche de confiserie de Nestlé «a une stratégie ambitieuse au Royaume-Uni et ces propositions doivent garantir notre réussite de long terme dans un marché de plus en plus concurrentiel», explique Nestlé.

Les syndicats GMB et Unite ont précisé dans un communiqué commun que 475 emplois sont menacés à Fawdon et 98 à York en raison de la réorganisation.

«Cupidité» dénoncée

Ross Murdoch, responsable de GMB dénonce la «cupidité» du groupe. «Nestlé est le plus grand producteur alimentaire au monde, avec des profits astronomiques. Il peut se permettre de bien traiter ses travailleurs. Au lieu de cela, ils laissent des usines péricliter, délocalisent la production et suppriment 600 emplois», selon lui.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires du groupe suisse s’est accru de 1,3% par rapport à la période comparable de l’an passé, à 21,1 milliards de francs, a-t-il révélé la semaine dernière.

Nestlé a confirmé ses prévisions pour 2021. Le groupe, propriétaire notamment des dosettes de café Nespresso et des bouillons Maggi, vise toujours une croissance organique de ses ventes moyenne à «un chiffre», soit aux environs de 5%.

AFP

