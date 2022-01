Nouveau disque – Neil Young retourne aux champs Isolé mais pas perdu, entouré de ses camarades du Crazy Horse, l’auteur de «Harvest» a bâti une grange pour y fabriquer un album. Bio à 100%. Francois Barras

En 2019, Neil Young sortait encore une fois sa fameuse Gibson, sur la scène de Hyde Park, à Londres. GETTY IMAGES

Toute la vie de Neil Young a été tournée vers la quête de l’or et de la rouille. Cette alchimie paradoxale a fait du Canadien - récemment naturalisé Américain - l’un des plus intrigants songwriters de sa génération, qui admettait que l’on fût à la fois une fragile voix de la folk et un révolté éclectique du rock, un orfèvre et un concasseur, un luthier et un bûcheron. Pour cet artiste qui a toujours voulu sonner au plus proche de son âme et de son environnement, la vieillesse intervient comme une apothéose où toute triche est impossible.

«Barn», le 41e album du musicien de 76 ans et le 14e avec son groupe Crazy Horse, n’étonnera ainsi que ceux qui n’ont jamais goûté (pour «écouté» autant que pour «apprécié») l’univers de Young. Seul l’endroit et le moment comptent, c’est-à-dire la réunion de quatre briscards dans une grange en bois des Rocky Mountains que le musicien retape depuis quelques années avec sa femme, l’actrice Daryl Hannah. Dans cet univers isolé et cette période confinée, ils ont posé amplis, bières et paniers de fruits (véridique, voir vidéo ci-dessous) pour tailler un peu de musique. Tout est enregistré live, évidemment.