Sécurité – Neige et verglas sont responsables de près de la moitié des chutes de personnes Le Bureau de prévention des accidents rappelle que les conditions hivernales méritent de prendre des précautions et de s'équiper en fonction

Panneau de mise en garde du sol glissant sur le trottoir à l’entrée du pont de la Coulouvrenière. Lucien FORTUNATI

Chaque année, en Suisse, plus de 285’ 000 personnes se blessent en chutant. Des sols aux conditions de surface défavorables sont responsables d’un cinquième de ces chutes. C’est notamment le cas durant la saison froide lorsqu’ils sont recouverts de neige ou de verglas, mais également quand ils sont défectueux, souillés ou mouillés.

Trottoirs enneigés, porches verglacés, revêtements de sol mouillés dans le vestibule: pour une chute sur cinq subie par la population d’âge actif, le sol joue un rôle déterminant. Dans 42 % de ces cas, la chute est principalement due à des conditions hivernales comme la neige ou le verglas. Des sols défectueux, souillés ou mouillés sont également dangereux.

Une chute se produit lorsque plusieurs facteurs défavorables se conjuguent. Dans son analyse de la sécurité des sols, le Bureau de prévention des accidents a identifié les principaux facteurs de risque des chutes ayant un lien de causalité avec les sols, parmi lesquels les conditions météorologiques et le climat ambiant, l’état des constructions, l’éclairage ou encore les chaussures.

Porter des chaussures robustes et déneiger

Pour prévenir les chutes, il convient de prendre des mesures à différents niveaux. En hiver, il y a lieu d’enlever la neige et le verglas aux accès aux habitations, dans les cours, les escaliers, etc., de saler ces endroits à titre préventif et de les doter d’un éclairage suffisant.

Le Bureau de prévention des accidents recommande également de porter des chaussures robustes à semelle profilée, surtout en hiver. En cas de verglas, des crampons empêchent de glisser. Il est important de les ôter dès que le sol n’est plus glissant (p. ex. sur du béton ou de l’asphalte). Il faut aussi essuyer les chaussures mouillées avant de pénétrer dans un bâtiment et toujours se tenir à la main courante dans les escaliers. Chacun peut en outre réduire son propre risque de chute grâce à un entraînement ciblé de sa force et de son équilibre.

