L’avenir du réseau postal genevois – Négociations serrées pour sauver la poste de Meinier Une deuxième entrevue entre les autorités de plusieurs communes et les responsables du géant jaune a eu lieu le mardi 23 juin. Elle n’a pas permis de dégager une solution concrète. Xavier Lafargue

L’office de poste de Meinier est menacé de fermeture depuis trois ans. Laurent Guiraud

Trois ans de doute et d’espoir. Trois ans de mobilisation pour sauver une poste menacée de fermeture. Celle de Meinier. Ses habitants tiennent mordicus à leur office. Ils l’ont dit à coups de rassemblements et avec une pétition. Plus de 4000 signatures pour une commune de 2200 âmes, pas mal, non? Mais ça ne suffit pas encore. Le 23 juin, six mois après une première entrevue avec les autorités municipales, les représentants du géant jaune sont revenus discuter.