La Bâtie-Festival de Genève – «Necropolis», danse funèbre pour le migrant inconnu Le Théâtre Pitoëff a accueilli ce début de semaine le spectacle choc de la quinzaine, un documentaire partiellement virtuel signé de l’Israélien Arkadi Zaides. Katia Berger

En seconde partie de «Necropolis», Arkadi Zaides recompose le corps du migrant sacrifié, lambeau de chair par lambeau de chair. ARNAUD CARAVIELHE

45’764. Un nombre abstrait de plus, tel qu’on les voit pulluler dans les médias. Derrière celui-ci, des cadavres. Ceux des migrants morts en exil qu’a recensés depuis 1993 United for Intercultural Action, un réseau d’organisations antiracistes actives à travers l’Europe. Fauchés en tentant de rejoindre le continent, qui en pleine mer, qui sur la route ou sous une tente, ils sont pour la plupart anonymes, car non identifiables par les médecins légistes. De leur histoire, on ne sait rien: seulement qu’ils ont perdu la vie loin de chez eux.

Avec une équipe de 49 personnes, le danseur, chorégraphe et artiste visuel Arkadi Zaides, Israélien actuellement basé en France, a constitué une archive évolutive de ces corps ignorés. Localiser un à un les 600 cimetières où ils sont enterrés et rassembler les informations existantes en une vaste base de données: ce travail lui permet de créer «Necropolis», un documentaire à large composante numérique que le directeur de La Bâtie, Claude Ratzé, tenait à programmer «pour sa force» depuis 2021 déjà.

Enterrés dans Google Earth

Sur le plateau sinon vide du Pitoëff, ces lundi et mardi, deux ordinateurs et leur écheveau de câbles trônaient sur une longue table. Le temps que défile le prologue sur le grand écran juste au-delà, les deux chaises restent inoccupées. Puis vont s’y asseoir Arkadi Zaides et sa consœur, la danseuse Emma Gioia, dos au public, doigts aux commandes. Le cliché qu’ils commencent par projeter situe le théâtre de la rue de Carouge sur Google Earth. Zoom arrière – Plainpalais, lac Léman, Alpes – et l’image de synthèse plonge soudain en tournoyant sur de prochains points rouges épinglés sur le planisphère: de Saint-Georges à Stockholm, de la Belgique à la Sicile ou de l’Espagne à la Grèce, on s’abîme à plusieurs reprises sur la terre ferme, où une caméra vidéo prend le relais du virtuel.

Tour à tour zoomant et dézoomant sur Google Earth, Emma Gioia et Arkadi Zaides tracent les contours d’une nécropole européenne de la migration. INSTITUT DES CROISEMENTS

Tandis que crissent les souliers sur le gravier et gazouillent les oiseaux du secteur, l’objectif nous accompagne alors jusqu’à la tombe dégarnie de John Wallas, Roger Kalemba ou Lenley Nestor Yengnagueba, dont l’âge, le pays d’origine et les circonstances du décès s’inscrivent avec les coordonnées GPS du lieu où l’on se trouve. Progressivement, dans un paysage tantôt vivant ou pixélisé, se dessine ainsi la cartographie d’une nécropole transfrontalière apte à ressusciter les consciences.

La seconde partie du spectacle voit ses deux interprètes déposer soigneusement, à l’autre bout de la table, des restes humains entreposés sur un chariot. Leurs gestes recueillis recomposent peu à peu le corps symbolique du migrant éparpillé, auquel une animation rendra enfin la vie: il marchera à l’écran, là où il était apparu enseveli.

Obscène? Morbide? La vision choque, c’est certain. Elle inhibe même les applaudissements, auxquels se substitue un silence imprégné. Mais au fil du cheminement se fait surtout jour cette question, géographique elle aussi: d’où nous parle-t-on? C’est en petit-fils de la Shoah qu’Arkadi cite tour à tour le Léviathan, le Béhémoth et le Ziz pour décrire le destin de réfugiés qu’on pourrait, par un tour de passe-passe, assimiler septante-cinq ans plus tard aux victimes juives du nazisme. Au célèbre «plus jamais ça!», Arkadi accroche son «comment en sommes-nous arrivés là?» Les publics européens acclameraient-ils pareille démonstration de la part d’un artiste soudanais?

