Je circule volontiers à vélo au centre-ville de Genève, mais je trouve que la signalisation manque parfois de clarté. Ainsi, actuellement, dans une rue perpendiculaire à l’un des quais bordant le Rhône, on trouve un signal «interdiction de circuler pour les cyclistes», mais il n’y a aucun rappel de ce panneau à l’intersection avec le quai. Est-ce que selon la loi une interdiction doit être rappelée à chaque intersection ou faut-il considérer que cette interdiction de circuler pour les vélos s’applique à tout le quartier autour de ce quai?

O, Genève

L’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) explique que les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction, généralement sous la forme d’un disque avec une bordure rouge et un symbole noir sur fond blanc. C’est typiquement le cas de la signalisation «circulation interdite aux cycles» à laquelle vous faites allusion, qui présente l’image d’un vélo noir au centre d’un disque blanc cerclé de rouge.

Sous réserve de quelques exceptions qui ne paraissent pas trouver application ici, la prescription annoncée vaut à l’endroit où le signal est placé ou à partir de là et elle n’est valable que jusqu’à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s’étendre plus loin.

Certains signaux, notamment parmi les signaux de prescription et ceux de parcage, peuvent figurer à titre de signaux de zone: cela implique la pose d’un panneau spécifique portant l’inscription «zone» en toutes lettres. Les droits et obligations indiqués au moyen d’un signal de zone s’appliquent depuis le début de cette signalisation et jusqu’au signal en marquant la fin. Le plus connu est le panneau «zone 30», mais ce n’est pas le seul existant.

Pour tous les apprentis conducteurs et ceux qui souhaiteraient réviser leurs connaissances sur les signaux et marques que l’on peutt rencontrer sur nos routes suisses, sachez que l’OSR est évidemment disponible sur internet (www.fedlex.admin.ch) et que son Annexe 2 contient des représentations visuelles de plus de 250 panneaux, non seulement ceux de prescription dont il est question ici, mais également ceux de danger, de priorité ou d’indication, avec un rappel de leur signification. Le signal de zone y porte le numéro 2.59. Parcourir ce document est instructif et amusant et on y découvre notamment quelques signes que l’on croise un peu plus rarement, comme les interdictions de circuler pour les luges ou les skieurs, ou celui de «circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» représentant un patin à roulettes… Le signal de danger (panneau blanc de forme triangulaire entouré de rouge) prévenant les usagers de la route d’un passage à niveau sans barrières est assez pittoresque puisqu’il met en scène une locomotive à vapeur. Quant aux piétons ornant tous les panneaux les concernant, ils semblent habillés de la même époque en arborant encore fièrement le couvre-chef!

Pascal Rytz Avocat.

