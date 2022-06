On les croyait résignés. Mais non: les jeunes médecins pourraient décider de manifester ou d’organiser une grève en septembre. Pour ne pas en arriver là, ils espèrent être entendus par l’État. Une réunion est agendée le 28 juin. L’objectif de la profession: assouplir la clause du besoin, cette mesure de régulation qui doit limiter l’ouverture de cabinets médicaux dès le 1er octobre.

Cette limitation découle d’une loi fédérale, dont l’application incombe, jusqu’à un certain point, aux cantons. Genève réclame cet outil depuis des lustres. Geler l’offre médicale doit permettre de contenir la demande et donc les coûts de la santé. Alors que le délai fédéral court jusqu’au 1er juillet 2023, le Canton veut fermer le robinet dès le 1er octobre (un premier délai au 1er juillet a été repoussé). Mais le corps médical parle de travail «à la va-vite», de «chiffres douteux» et de «dédain envers la profession».