Lettre du jour - Ne pas se tromper d’ennemis

GETTY IMAGES

Plan-les-Ouates, 25 juillet

Pour faire suite à votre article du 24-25 juillet sur les cinq erreurs qui plombent la campagne de vaccination, voici ce que j’ai à dire. Chaque fois que l’on parle des non-vaccinés, c’est pour leur attribuer une étiquette de trouillards (peur de l’aiguille), de profiteurs (paradoxe d’Olson) ou de complotistes (réseaux sociaux).

Je n’entre dans aucune de ces catégories: je donne mon sang, je participe activement à l’étude Specchio-Covid19 des HUG et je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Pourtant, je suis récalcitrant face à un vaccin développé dans la hâte qui fait figure de messie dans cette pandémie, qui ne nous garantit pas une immunité totale, et pour cause: on parle bien d’un virus et non d’un microbe ou d’une bactérie.

Or, toute ma vie, mon médecin m’a répété, quand j’étais malade de la grippe: «Il n’y a rien à faire, c’est viral, prenez ceci ou cela pour soulager et attendez que votre corps fasse le reste.» Le professeur Pittet l’a dit et répété depuis le début de cette pandémie: «Lavez-vous soigneusement les mains plusieurs fois par jour, portez le masque à chaque fois que cela est nécessaire.» Le ministre de la Santé japonais a également ajouté: «Ayez une bonne alimentation et une vie saine, la nature fera le reste.»

Alors où en sommes-nous aujourd’hui? Nous considérons que ceux qui refusent de se faire vacciner sont les coupables de la prolongation de cette pandémie. Personnellement, j’ai fait deux tests sérologiques à une année d’intervalle: négatifs tous les deux. Le Covid ne passera pas par moi. Ceci grâce à une vigilance de chaque instant. Ce n’est pas ce que pourront prétendre les vaccinés qui considèrent que tout est fini pour eux et reviennent à la vie «d’avant».

Nous verrons au retour des vacances. Il ne faudrait surtout pas se tromper d’ennemis. L’ennemi numéro un reste un virus contre lequel il est difficile de se battre et la vaccination n’est qu’une solution, mais pas la seule. Le deuxième est la peur et c’est probablement le plus redoutable.

Pascal Holweger

