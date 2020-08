Lettre du jour – Ne pas perdre sa vie à la conserver Edmond Charbonnaz

Edmond Charbonnaz ne voulait pas perdre sa vie à la conserver. Il a décidé, durant cette période compliquée, de profiter des joies qu’offre notre beau pays. ©Mark Henley / Panos Pictures

Avully, 22 août Au mois de mars, lorsque les progrès du virus risquaient de pousser aux limites les capacités de notre système de santé, des bureaucrates bien intentionnés m’ont placé dans un groupe à risque et m’ont fermement suggéré de confier mon sort à la bonne volonté de qui voudrait bien faire mes courses et venir régler mon poste de télévision.



J’étais furieux. Alors que l’on n’ose plus essentialiser qui que ce soit, qu’il ne faut stigmatiser personne et ménager même des individus malfaisants, voilà qu’on m’assignait une identité infantilisante et dégradante. […]

Tout ce discours m’a donc fortement déplu et j’ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Finie la vie de petit retraité qui va à la Migros et lit le journal au tea-room. Dès lors, je suis allé tous les jours à vélo faire la queue devant les magasins et j’ai découvert l’agrément du café «to go». Le dimanche venu, je partais pour un tour plus long, explorer l’archipel des stations-services où l’on trouve café et croissants. Je n’étais pas seul. Ma femme a volontiers adopté le même rythme et cela nous a fait le plus grand bien. Je la remercie pour sa compagnie stimulante.



[…] Pendant ce temps, notre agence de voyages se voyait contrainte d’annuler une semaine de vélo à Majorque, puis encore une autre de «nordic walking» en juin. C’en était trop, juillet allait arriver.

Nous avons alors programmé en vitesse quelques jours de vacances. En Suisse essentiellement, vous l’aviez deviné. Visant une fenêtre de temps favorable, nous avons retenu des hébergements et nous sommes partis pour neuf jours à vélo musculaire dans les Alpes.



Lucerne, le Gothard, Locarno, Domodossola. Un saut de puce en train vers Brigue. Pour conclure par le retour à la maison via Sion, Saint-Maurice et la côte française du Léman. En tout 450 kilomètres, dont 100 le dernier jour. Et il a fait chaud à Bellinzone et en Valais. Que de souvenirs: bain à poil dans le lac des Quatre-Cantons et dans la Reuss au Gothard, vodka en mémoire de Souvarov au pont du Diable, la fête là-haut au col, une chambre à air explosée sur les pavés du val Tremola, la Piazza Grande pour nous et j’en passe. Nous sommes rentrés musclés, bronzés, euphoriques et un peu fatigués.



Bien sûr que le virus peut être sournois et malfaisant mais quand je considère comment certaines connaissances ont vécu cette période, je frémis et je bénis la manière suisse qui nous laisse un peu de liberté. Rappelez-vous: en 1968, on avait 20 ans et on ne voulait pas perdre sa vie à la gagner. Eh bien en 2020, je n’avais pas envie de la perdre à la conserver.