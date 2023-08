Parler cuisine – Ne pas être dans son assiette D’où viennent ces expressions qui empruntent des mots du vocabulaire culinaire? Olivier Bot

Bon, parfois, on fait semblant de ne pas être dans son assiette.

Bizarrement, être dans son assiette, ce qui n’est pas très confortable, est plutôt bon signe. Si l’on n’y est pas, c’est qu’on est mal foutu. Mais est-ce le symptôme d’un manque d’appétit, à regarder son assiette avec un certain dégoût, qui est à l’origine de cette drôle d’expression? Le mot assiette vient du verbe adsedere, «asseoir», utilisé par les professeurs de latin en début de cours alors que les étudiants sont debout pour saluer leur entrée.

Être dans son assiette, c’est donc être bien assis. Le mot, qui fait référence à la partie charnue de l’individu doucettement lovée en position assise, a donné au Moyen Âge un sens figuré plus douloureux. L’assiette désigna alors la base fiscale sur laquelle on pouvait assujettir un individu à l’impôt. Le mot a aussi un sens plus cavalier, car quand on est en selle, on repose sur son assiette. Ainsi, ne pas être dans son assiette, c’est être tombé de sa chaise ou de son cheval, que l’on découvre sa feuille d’impôt ou pas. Il faut dire que l’assiette n’existait pas du temps des chevaliers qui mangeaient sur une tranche de pain, puis sur un tranchoir. Il fallut attendre le XVIe siècle pour que l’assiette – un tranchoir à la forme assise, d’où son nom – apparaisse sur la table des rois.

L’assiette fait référence par extension à la santé physique ou mentale d’une personne, explique le dictionnaire Le Robert, qui est au français ce que l’assiette est au gourmet. Inutile donc de faire tout un plat de cette pauvre assiette que l’on ne peut pas toucher sans haut-le-cœur. L’expression n’a enfin pris du sens lié aux arts de la table qu’au XXe siècle. Ce qui lui vaut d’être une des expressions retenues pour cette série de «Parler cuisine». Bon appétit.

Olivier Bot est rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.