Portrait de Simon Huw Jones - Ne lui dites jamais qu’il est un héros gothique

Au pied de son arbre, Simon Huw Jones d’And Also The Trees. Il apprécie la Vieille-Ville de Genève, qu’il a rejointe à la fin des années 90. «Ma femme travaille au contrôle aérien de l’aéroport, on avait le choix entre Zurich et Cointrin. On a choisi Genève notamment pour la langue – mais je ne parle toujours pas français!» (Rire)

© Steeve Iuncker-Gomez