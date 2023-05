Ruben Östlund aux jurés du Festival de Cannes – «Ne jouez pas les intellos, mais suivez votre instinct!» Président du jury, le Suédois prône la liberté totale. Un rien surveillée tout de même quand on évoque Johnny Depp ou les manifestations interdites. Edmée Cuttat

La conférence de presse du jury du Festival de Cannes, le 16 mai 2023. KEYSTONE

Un petit mot d’abord sur Michael Douglas, tout auréolé de sa Palme d’or d’honneur. Mince, sourire séducteur, look avantageux, c’est le héros du photocall précédant la traditionnelle conférence de presse du jury, présidé par Ruben Östlund. Le Suédois, qui a triomphé l’an passé, est entouré de quatre femmes (dont la Française Julia Ducournau, lauréate en 2021) et de quatre hommes.

Le passage est obligé et les questions récurrentes sur leur influence, les responsabilités qui en découlent, leur pouvoir de transformer une vie en décernant la Palme d’or, voire des vies en attribuant les autres prix. On ne s’attardera donc pas sur les réponses plus ou moins attendues des unes et des autres, entre la joie et la divine surprise d’en être en répondant à l’appel du délégué général, Thierry Frémaux.

Personne ne doit rester silencieux

On retiendra plutôt les mots d’ordre du boss, qu’on résumera ainsi: «Ne jouez pas les intellos, mais suivez votre instinct! Je ne veux pas d’un consensus qui nuit à l’audace. N’ayez pas peur de dire quelque chose d’idiot. Luttez pour ce en quoi que vous croyez et battez-vous pour le film que vous aimez. Personne ne doit rester silencieux en laissant les autres parler.»

Ruben Östlund prône donc la liberté totale. Un rien surveillée tout de même quand on en vient par exemple à l’inévitable question sur la polémique entourant Johnny Depp et son grand retour dans «Jeanne du Barry» de Maïwenn. La jurée américaine Brie Larson en fait les frais et s’empêtre dans une absence de réponse, du genre: «Je ne sais pas comment je vais réagir…»

De son côté, le président ne se montre pas plus bavard en ce qui concerne les manifestations interdites devant le palais. «Je soutiens ce qui se passe…» En revanche, une chose est sûre. Interrogé sur l’importance, pour lui, de la récompense suprême comparée à un Oscar, il n’hésite pas. «Pour moi, c’est simple, entre la statuette et la Palme d’or, je choisis la Palme!»

