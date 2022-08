Et si des balades en fiacre étaient proposées sur les quais, au parc des Bastions ou encore au parc La Grange? C’est en tout cas le souhait d’une large majorité du Conseil municipal et le rêve d’un passionné de chevaux et de fiacres qui, en vain, demande depuis des années une autorisation à la Ville de Genève.

Lire aussi Abo Chevaux et mobilité douce Des fiacres sur les quais? À Genève, l’idée suscite le débat Cette touche de poésie et ce voyage dans le temps renforceraient l’image de carte postale de Genève, pour le plaisir de la population et à l’avantage du tourisme. Les chevaux amèneraient aussi un coin de campagne en ville. Cette expérience, nous l’avons vécue à l’occasion d’un reportage. Une promenade qui a suscité émerveillement et bonne humeur à la ronde.

Reste la question qui a jusque-là refroidi les autorités: jardins et quais doivent, en priorité, être dévolus aux piétons. Certes, mais les fiacres sont moins encombrants que le petit train et complémentaires à cette offre qui jouit d’un monopole étonnant.

Les Verts de la Ville de Genève, pour leur part, refusent que des chevaux soient plongés dans le tumulte motorisé genevois pour rejoindre ensuite parcs et quais. Mobilité douce et poésie? Oui, mais pas au prix d’une maltraitance des animaux, disent-ils. Les connaisseurs consultés, eux, n’ont pas d’opposition de principe, car le respect du bien-être des bêtes dépend selon eux des conditions dans lesquelles l’activité se déroule: éviter les heures de pointe, les grosses chaleurs, un travail trop long et des charges trop lourdes, parmi de nombreux critères.

La balle est dans le camp du Conseil administratif. Il doit étudier la faisabilité du projet qui, le cas échéant, devrait être cadré. Enthousiasmante, la demande mérite un examen sérieux qui pourrait déboucher sur une expérience pilote.

