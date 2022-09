Patrick Odier, associé-gérant senior c hez Lombard Odier et président de Building Bridges.

La finance durable est aujourd’hui sous le feu des critiques, y compris de la part de l’hebdomadaire «The Economist», qui juge que les critères sont flous et font l’objet de manipulations, voire de greenwashing. Faut-il tout arrêter?

Non. Il n’est pas anormal d’assister aujourd’hui à un certain nombre de critiques dans la mise en œuvre d’une activité financière orientée vers la durabilité. Pourquoi? Parce que la problématique de la durabilité elle-même est complexe à appréhender, y compris par la finance. La croissance économique que l’on connaît aujourd’hui, avec ses dégâts collatéraux importants, ne peut plus être ignorée et doit être réorientée de manière que sa poursuite ne soit plus dommageable pour le climat, la nature et notre survie.