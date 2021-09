Extrême endurance – Ne confondons pas l’ultra-trail avec l’ultra-santé! Ils étaient 2300 coureurs au départ de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc: 171 km et 10’000 m de montée, vingt heures d’effort pour les premiers, quarante-six pour les derniers. Comment l’organisme peut-il encaisser de tels efforts, entre «la casse musculaire», l’œdème et l’usure articulaire? Jean Ammann

Diego Pazos (à droite) à l’arrivée de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, après vingt-trois heures d’effort: «Je ne me fixe pas plus qu’un ou deux objectifs par année.» Oriol Batista

L’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), c’est chaque année à la fin du mois d’août le Woodstock du trail, c’est – plus prosaïquement – 171 km et 10’000 m de montée; un peu moins de vingt et une heures de course pour le premier, quarante-six heures pour le dernier. Un bel effort. Mais que dire du Tor des Géants, 330 km, 24’000 m de montée, ou bien de la Swiss Peaks, 364 km, 26’610 m de montée? Soixante-deux heures et quarante-six minutes pour le vainqueur, cent trente-deux heures pour le dernier classé… Est-ce bien raisonnable de crapahuter jour et nuit, est-ce bon pour la santé de pousser ainsi aux limites de l’endurance?