La rédaction - Nayib Bukele, le «dictateur le plus cool du monde»

«Le Dictateur le plus cool du monde mondial.» Tel est le titre ubuesque dont s’est affublé Nayib Bukele, le président du Salvador, sur son compte Twitter. Aux milliers de manifestants descendus dans la rue pour dénoncer sa dérive autoritaire, cet ancien publicitaire a choisi de répondre par la dérision. D’ailleurs, en matière d’humour grotesque, le jeune quadra n’en est pas à son coup d’essai. En janvier, il avait remplacé sa photo de profil par celle de l’amiral-général Shabazz Aladeen, personnage campé par Sacha Baron Cohen dans le film satirique «The Dictator». Difficile de résister, non?

Sur son compte Twitter, le président salvadorien Nayib Bukele se présente comme «le Dictateur le plus cool du monde mondial» (sic) .

Il y a pourtant de quoi rire jaune. Surtout quand on vient d’une Amérique latine si marquée encore par ces années noires où des juntes militaires réprimaient dans le sang toute forme d’opposition. Les «disparus» d’alors, pour beaucoup d’entre nous, c’était la génération de nos parents. Les bébés volés aux insurgés et offerts en adoption à des sympathisants du pouvoir, c’est aujourd’hui qu’ils découvrent leur véritable identité, au gré des tests ADN…

Des milliers de Salvadoriens sont descendus dans la rue le 15 septembre pour dénoncer les persécutions politiques et l’autoritarisme croissant du régime. AFP

Au Salvador, bien sûr, on n’en est pas là. Mais le président Nayib Bukele, depuis son élection en 2019, n’hésite pas à s’imposer par la force. Il a par exemple envoyé les militaires au parlement pour obliger les députés à approuver des financements. Mais il n’a même plus besoin de recourir à la force depuis qu’il a décroché en février dernier une majorité des deux tiers à l’Assemblée nationale. En mai, il a renvoyé le procureur général de la République et fait remplacer les cinq juges à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. En juin, il a rompu les liens avec la Commission internationale contre l’impunité (CICIES). Et cet été, il a obtenu une prolongation de son mandat. Le tout sans manquer d’attaquer l’opposition, les médias et la société civile.

Le président guatémaltèque, Alejandro Giammattei, s’est débarrassé du procureur qui enquêtait sur la corruption des élites. AFP

Pire encore, Nayib Bukele n’est pas un cas isolé. Dans un style moins «cool», Alejandro Giammattei, président du Guatemala, a mis fin en 2019 à la Commission contre l’impunité. En juillet dernier, il a renvoyé le procureur anticorruption. Quant à Juan Orlando Hernández, président du Honduras, il est poursuivi aux États-Unis pour liens présumés avec des barons de la drogue.

Le président hondurien, Juan Orlando Hernández, est poursuivi aux États-Unis pour ses liens présumés avec les barons de la drogue. AFP

Enfin, au Nicaragua, le président, Daniel Ortega, et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, préparent leur réélection en novembre. Candidats d’opposition, intellectuels et anciens ministres ont été jetés en prison.

Pour faciliter leur réélection en novembre, le président nicaraguayen, Daniel Ortega, et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, ont fait emprisonner les leaders d’opposition. AFP

Chacun à leur manière, ces leaders remettent l’autoritarisme au goût du jour. Le Salvadorien Bukele, lui, atteint des sommets de popularité grâce aux réseaux sociaux et à son style «branché», lui qui a adopté le bitcoin comme monnaie nationale au côté du dollar étasunien.

Il y a deux ans à New York, avant de s’adresser à l’Assemblée générale de l’ONU, le président Nayib Bukele a pris un selfie qui toucherait davantage de gens, selon lui, que les discours aux Nations Unies. KEYSTONE

Le selfie posté il y a deux ans par le président Nayib Bukele sur son compte Twitter. AFP

Il y a deux ans, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, il est monté sur le podium, a pris un selfie et déclaré que cette image sur Instagram toucherait davantage de gens que son discours à l’ONU – un forum qu’il juge déconnecté du monde. C’est aujourd’hui sa photo de profil sur Twitter.

