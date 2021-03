Droit de la concurrence – Naxoo a bel et bien abusé de sa position dominante Saisie d’un recours du câblo-opérateur genevois, la justice fédérale confirme sa condamnation mais réduit l’amende à 3,26 millions de francs. Marc Moulin

Naxoo, autrefois nommée 022 Télégenève, a recouru en vain à la justice fédérale. CHRISTIAN BONZON/LMS

Naxoo n’aura guère eu de succès en saisissant la justice pour contester la sanction que la Commission de la concurrence (Comco) lui a infligée en 2017 pour abus de position dominante. Dans une décision à paraître ce jeudi et que la «Tribune de Genève» a pu consulter, le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme le grief initial, tout en réduisant de près de 9% la lourde amende infligée. Cette sanction est ramenée à seulement, si on ose dire, 3’259’246 fr.

L’institution basée à Saint-Gall estime que la société détenue à une courte majorité par la Ville de Genève (avec l’opérateur UPC Cablecom) s’est en effet rendue coupable «d’abus de position dominante» au sens de la loi sur les cartels, et cela «sous la forme notamment d’une imposition de conditions commerciales inéquitables» et «d’une limitation des débouchés et du développement technique».