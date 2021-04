Échec de l’opposition – Navalny peine à défier Poutine dans la rue Les manifestations des partisans de l’opposant ont échoué à mobiliser massivement mercredi soir. Dans son discours à la nation, le chef du Kremlin a au contraire marqué des points. Benjamin Quénelle, Moscou

1200 personnes ont été arrêtées dans tout le pays, dont des proches d’Alexeï Navalny. Moscou, 21 avril 2021. keystone

Entre le Kremlin de Vladimir Poutine et l’opposition d’Alexeï Navalny, le bras de fer a tourné court, mercredi. Quelques heures après le discours à la nation du chef du Kremlin, les partisans de l’opposant emprisonné avaient appelé à manifester à Moscou et dans le reste du pays. Par «solidarité»: pour soutenir l’avocat anticorruption dans sa grève de la faim menée depuis trois semaines dans sa prison.

«Nous sommes venus comme toujours! Pour protester contre notre régime autoritaire.» Dmitri, 23 ans

«Nous sommes venus comme toujours! Pour protester contre notre régime autoritaire. Et pour plus de liberté, notamment celle de Navalny», explique Dmitri, 23 ans. Autour de lui, la foule était cependant peu dense, moins encore que lors des manifestations de janvier, et loin «des rassemblements les plus massifs de l’histoire moderne russe» comme l’avait annoncé un peu vite l’opposition.