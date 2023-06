Lampedusa – Naufrage d’un bateau de migrants: une quarantaine de disparus Un bateau parti de Tunisie transportait 46 migrants en provenance d’Afrique subsaharienne quand il a fait naufrage au large de Lampedusa, a annoncé l’ONU vendredi.

Un bateau des garde-côtes italiens avec des migrants à bord arrive au port de Lampedusa le 1er août 2020. AFP

Une embarcation de migrants a fait naufrage jeudi au large de la petite île italienne de Lampedusa, faisant une quarantaine de disparus, a indiqué vendredi à l’AFP la porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU en Italie, Chiara Cardoletti. Au nombre des disparus figure au moins un nouveau-né, a-t-elle écrit dans un tweet dont elle a confirmé la teneur à l’AFP par téléphone.

Le bateau en fer, parti de Sfax en Tunisie, transportait 46 migrants en provenance d’Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire, Burkina-Faso et Cameroun), a précisé à l’AFP un porte-parole de l’Organisation internationale pour les Migrations (OMI), Flavio Di Giacomo.

Le bateau, confronté à de mauvaises conditions météo (vent fort et grosses vagues), a chaviré: «quelques rescapés ont été acheminés à Lampedusa et d’autres ramenées en Tunisie, toujours selon Flavio Di Giacomo. «Au nombre des disparus figurent sept femmes et un mineur. Les rescapés sont tous des hommes adultes», a-t-il ajouté.

«Depuis novembre, nous avons remarqué davantage d’arrivées de migrants d’Afrique subsaharienne que de Tunisiens» par la route tunisienne, «plus sûre que la route libyenne car plus courte», a-t-il observé. Un phénomène dû selon lui «aux fortes discriminations que les migrants d’Afrique subsaharienne subissent en Tunisie, qu’ils fuient par conséquent».

«Inacceptable»

«Il est inacceptable de continuer à compter les morts aux portes de l’Europe», a dénoncé de son côté Chiara Cardoletti, en allusion aux naufrages meurtriers de bateaux de migrants déjà survenus en Italie, en Grèce et en Espagne.

Le porte-parole a également souligné la fragilité des embarcations en fer, mal soudées, arrivant en provenance de Tunisie et qui coulent à la première avarie. «On n’a donc pas connaissance de certains naufrages», a-t-il déploré, appelant de ses vœux à «des patrouilles de navires européens pour surveiller la route tunisienne de même que la route libyenne sinon on assistera à un désastre cet été». Un avis partagé par la porte-parole du HCR en Italie: «Un mécanisme de secours en mer coordonné et partagé entre États est désormais aussi une question de conscience», a-t-elle estimé.

Située à environ 145 kilomètres des côtes tunisiennes, Lampedusa est l’un des principaux points d’entrée pour les migrants qui traversent la Méditerranée. L’année dernière, plus de 46’000 personnes y ont débarqué, sur un total de 105’000 arrivées en Italie, selon le HCR.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.