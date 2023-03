Stratégie énergétique – Le National plaide pour accélérer le recours au renouvelable Après la Chambre haute, la Chambre basse est entrée en matière lundi sur la grande réforme de l’énergie en Suisse.

Le projet veut accélérer la production d’énergie renouvelable indigène, notamment l’hydraulique, le solaire et l’éolien. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Les énergies renouvelables doivent être développées rapidement. Après le Conseil des Etats, le National a fixé lundi des objectifs plus ambitieux dans son débat sur la réforme de l’énergie. L’examen du projet n’est toutefois pas terminé.

La nécessité de développer les énergies renouvelables n’a pas été contestée. «En voyant les pentes vertes de nos montagnes et le manque d’eau, on ne peut nier la nécessité de sortir de la dépendance du fossile», a relevé Chrsitine Bulliard-Marbach (Centre/FR).

«Nous n’avons pas d’autres solutions que de développer les énergies renouvelables indigènes. Le facteur temps est crucial», a-t-elle poursuivi. Et Jacques Bourgeois (PLR/FR) d’ajouter: «Nous n’avons plus le temps de tergiverser.»

Importations limitées

Suivant les sénateurs, les députés ont même décidé tacitement de fixer des objectifs plus ambitieux que ceux proposés par le Conseil fédéral. Au moins 35 TWh d’électricité devront être produits grâce aux énergies renouvelables – énergie hydraulique non comprise – en 2035, et 45 TWh en 2050. Le gouvernement avait mis la barre à 17 TWh et 39 TWh.

Les exigences pour l’énergie hydraulique sont elles fixées à une production nette de 37,9 TWh et 39,2 TWh. L’UDC et le Centre ont poussé pour augmenter la barre à 38,3 TWh, respectivement 39,6 TWh. Sans succès.

La quantité nette d’électricité importée en hiver ne devra en outre par dépasser 20% de la consommation finale moyenne d’électricité sur trois ans. La gauche et une partie du PLR ont tenté de biffer cette exigence, alors qu’une partie du camp bourgeois aurait préféré s’en tenir à la version du Conseil des Etats et placer la limite à 5TWh. Aucune des deux propositions n’est passée.

Débits résiduels suspendus

Le camp bourgeois a en revanche réussi à suspendre les débits résiduels dans les cours d’eau lors de rénovations ou du renouvellement des concessions de centrales hydrauliques pour éviter une perte de production d’électricité. Les objectifs fixés pourraient ainsi être atteints, a plaidé Nicolo Paganini (Centre/SG). «Sinon ils resteront une pure utopie.»

Nadine Masshardt (PS/BE) a appelé à ne pas franchir cette ligne rouge. «C’est un empiètement inutile sur la protection de l’eau et la biodiversité.» Et de rappeler que les débits résiduels ne sont pas seulement utiles pour les poissons, mais aussi pour les êtres humains, qui voient leur eau potable diminuer.

Un postulat a été déposé sur la question, a rappelé le ministre de l’environnement Albert Rösti. D’éventuels changements concernant les débits résiduels doivent être étudiés dans ce cadre. «Ce n’est pas une bonne idée de faire dérailler tout le projet sur ce point», a encore relevé Roger Nordmann (PS/VD) pour la commission, craignant un référendum. Il n’a pas été écouté par 95 voix contre 94 et une abstention. Les débats se poursuivent.

ATS

