Patrimoine genevois – Nathan Badoud, gardien tout neuf des trésors enfouis L’homme de 43 ans prend ses fonctions d’archéologue cantonal le 1er mai. Un poste clé dans une région qui construit beaucoup. Pascale Zimmermann Corpataux

Nathan Badoud est nommé au poste d’archéologue cantonal à Genève et de directeur du service d’archéologie au sein de l’office du patrimoine et des sites (OPS). Il est l’auteur du livre «Le temps de Rhodes». CHANTAL DERVEY

Avant de lancer les pelleteuses, on aura affaire à lui. Nathan Badoud est le nouvel archéologue que s’est choisi le canton de Genève. À lui de fouiller, étudier, préserver et valoriser l’héritage enfoui sous nos pieds. Son Service entre en action dès qu’un projet de construction s’annonce. Le sol genevois est truffé de vestiges: on creuse la route des Nations? Voilà des menhirs. Une plongée dans le Léman? Des maisons préhistoriques surgissent de la vase. On restaure un temple dans la campagne genevoise? Les édifices religieux s’empilent dans sa cave depuis l’Antiquité. Du pain bénit pour les archéologues. Mais faire de la préservation du patrimoine son motto revient, dans nos régions, à canaliser la course d’un éléphant dans un magasin de porcelaines. Comment Nathan Badoud, successeur de Jean Terrier, tenant du titre pendant vingt-trois ans, va-t-il s’y prendre? Il s’explique.