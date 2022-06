Plan d’action lancé par le Conseil d’État genevois – Nathalie Fontanet veut lutter contre l’absentéisme à l’État Le taux de 6% de l’administration genevoise est un record national. Des mesures vont être prises. Eric Budry

Responsable des Finances mais également des Ressources humaines de l’État, Nathalie Fontanet veut diminuer les absences dans l’administration de 20% en cinq ans. FRANK MENTHA

Les postes inoccupés dans l’administration cantonale pour raisons de santé coûtent 100 millions de francs par an à l’État. Environ 1000 collaboratrices et collaborateurs manquent en effet à l’appel chaque jour. Et le pire, c’est que le phénomène est en augmentation. Forte de cet inquiétant constat, Nathalie Fontanet, la conseillère d’État responsable des Ressources humaines, présente un plan de lutte qui, par différentes mesures, vise une diminution de 20% des absences d’ici à 2027. Mais pour atteindre cet objectif, il faudra tout d’abord engager quelques moyens financiers supplémentaires.