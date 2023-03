Bilan des conseillers d’État genevois – Nathalie Fontanet, habile et en plus chanceuse L’élue PLR, qui a connu de belles réussites et quelques échecs durant sa première législature, a imposé son style: ferme sur le fond, souple sur la forme. Eric Budry Marc Bretton

Nathalie Fontanet, la responsable du Département des finances et des ressources humaines, a su manœuvrer durant la législature et se faire respecter. LUCIEN FORTUNATI

Élue en mai 2018 pour la première fois au Conseil d’État, la PLR Nathalie Fontanet a vécu très rapidement son baptême du feu. Deux réformes majeures et conflictuelles l’attendaient sur son bureau de responsable du Département des finances et des ressources humaines: la recapitalisation de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) et la transcription genevoise de la réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA).