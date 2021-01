Hommage – Nathalie Delon est décédée Actrice et ex-épouse d’Alain Delon, elle est morte d’un cancer à l’âge de 79 ans. Pascal Gavillet

Nathalie Delon en 2014. COADIC GUIREC/BESTIMAGE

Elle fut l’une des femmes d’Alain Delon, et la seule de ses partenaires à l’écran à également porter son nom. Morte hier d’un cancer à l’âge de 79 ans, Nathalie Delon était venue rendre visite il y a quelques semaines à son ex-mari. Une photo avait circulé, la dernière qui allait les réunir. Pourtant, rien ne présageait du fait que l’actrice luttait contre la maladie. Née le 1er août 1941 au Maroc, elle doit sa carrière à son époux, qui la fait débuter à ses côtés dans le chef-d’œuvre de Melville, «Le Samouraï», en 1967. Elle tournera ensuite dans un peu plus d’une vingtaine de films, sans vraiment construire une carrière comme d’autres comédiennes de sa génération.

On peut néanmoins citer, dans sa filmographie, un autre Melville, le fabuleux «L’Armée des ombres», un film de Guy Gilles, le sublime «Absences répétées», et un Claude Berri méconnu, le bien nommé «Sex-shop». Pour les médias, elle restera néanmoins pour toujours accolée à Alain Delon. Mariés en 1964, divorcés en 1969, ils eurent un fils, Anthony Delon, et traversèrent le scandale de l’affaire Markovic (Yougoslave employé par Delon assassiné en 1968), fait divers retentissant qui ébranla jusqu’à la présidence de la République. Dans les années 80, elle part aux États-Unis, tente de changer de casquette en réalisant deux films – dont «Ils appellent ça un accident» en 1982 –, et finit par écrire ses mémoires en 2006. Elle ne semblait nourrir aucun regret et était restée en bons termes avec son passé. C’est son fils Anthony qui a annoncé sa disparition hier.