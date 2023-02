Musique classique – Nathalia Milstein, une jeune pianiste face au colosse En concert aux côtés de l’OSR, la musicienne se frotte au Victoria Hall à une pièce populaire et redoutable, le «Premier Concerto» de Tchaïkovski. Rencontre. Rocco Zacheo

Nathalia Milstein à Genève, à quelques jours de son premier concert aux côtés de l’Orchestre de la Suisse romande. LAURENT GUIRAUD

On esquive difficilement, au cours d’une existence, certaines pièces musicales, avec leurs thèmes entêtants et leurs volutes aux allures de logos sonores. Le constat s’applique parfaitement aux lignes mélodiques du «Concerto pour piano N°1» de Tchaïkovski, dont on peut ignorer l’étiquette et l’auteur tout en ayant croisé un jour ses élans lyriques. Voilà donc une œuvre maintes fois piquée par le cinéma, qui rebondit partout, y compris auprès des faiseurs de publicités et de jingles. Dans les salles et sur disque, sa présence est tout aussi débordante. Pour saisir ce qui s’apparente pour certains à une obsession, il suffirait de rappeler que des interprètes – Arthur Rubinstein et Sviatoslav Richter – l’ont gravée cinq fois et qu’Emil Gilels a répété ce geste à douze reprises!