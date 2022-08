Natation

Les Zurichoises Maria Ugolkova (33 ans) et Julia Ulmann (17 ans) ont passé de justesse l’écueil des qualifications du 100m papillon. Respectivement 14e et 16e des séries, en 59’34 et 59’75, elles verront les demi-finales dimanche à 18h20. Annina Fatma Grabher, la Zurichoise de 18 ans, et Tamara Schaad, 20 ans, n’ont pas passé le cut.