Athlétisme

Sacré champion du monde de décathlon il y a trois semaines à Eugene (États-Unis), le Français Kevin Mayer a abandonné le décathlon dès la première épreuve, le 100 m, aux championnats d’Europe d’athlétisme, lundi à Munich.

Mayer (30 ans) a coupé son effort autour des 70 mètres. Puis il a salué de la main le public du stade olympique de Munich et expliqué quelques instants plus tard s’être «arrêté avant de se blesser». Le double vice-champion olympique faisait face à un enchaînement inédit de deux décathlons en trois semaines et avait prévenu qu’il ne «prendrait pas de risque» à la moindre alerte physique.

«Je vais être honnête, je suis un peu dans le mal. Je sens que mon corps n’a pas récupéré», avait déclaré Mayer samedi, à deux jours de son entrée en lice. «J’avoue qu’il y a un peu la frayeur de me blesser et d’impacter les prochaines saisons», avait-il ajouté.

Mayer courait dans une série de 100 m qui a été remportée par l'Appenzellois Simon Ehammer.