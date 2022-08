Beach-volley

Marco Krattiger (28 ans) et Florian Breer (23 ans) ont bien entamé le tournoi masculin. Le Thurgovien et le Bâlois ont disposé des Italiens Daniele Lupo et Alex Ranghieri lors de leur premier match de groupe (21-13, 21-16).

Le Genevois Quentin Métral (27 ans) et son partenaire Yves Haussener (24 ans) se sont, eux, inclinés. Opposés aux Autrichiens Robin Seidl et Philipp Waller, ils ont cédé en trois sets (18-21, 21-17, 14-16). Quentin Métral et Yves Haussener disputeront leur deuxième match de groupe face à la paire italienne Benzi/Bonifazi ce mercredi (14h).