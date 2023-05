Tenniswoman reconvertie – Natalia Padilla a choisi le foot, Servette l’en remercie Avant de devenir la meilleure buteuse de Super League, l’attaquante grenat aux racines hispano-polonaises remplissait son armoire à trophées une raquette de tennis à la main. Rencontre. Florian Vaney

Natalia Padilla n’en finit plus de célébrer ses buts, cette saison. KEYSTONE

Natalia Padilla réfrène un sourire. Bien sûr qu’elle fait partie des meilleures joueuses de Super League. Bien sûr qu’elle donne par moments l’impression de voler deux classes au-dessus des autres. Mais puisqu’il y a quelque chose d’intimidant à se l’entendre dire, elle prend le temps de la réflexion armée de ce sourire gêné. Pour ne répondre ni oui, et passer pour la prétentieuse de service, ni non, et basculer dans la fausse modestie grossière. «En fait, je prends un temps fou pour décortiquer le comportement des autres défenseuses de la ligue», souffle-t-elle en redevenant sérieuse.