Aide genevoise à l’Ukraine – «N’apportez plus d’habits, mais des médicaments» Les dons collectés dans les locaux de la paroisse Sainte-Clotilde, à la Jonction, commencent à partir par camion pour la frontière ukrainienne. Marc Moulin

28 février 2022. Des montagnes de dons se sont accumulées lundi à la mission permanente de l’Ukraine, à la Servette. Débordée, l’antenne diplomatique s’est déchargée sur le centre de Sainte-Clotilde. LAURENT GUIRAUD

Dans les locaux de la paroisse Sainte-Clotilde, la masse de cartons et de sacs est impressionnante. Une foule de bénévoles s’affairent à trier, empaqueter et étiqueter le fruit de la générosité de la population genevoise à l’égard de l’Ukraine, visée par les forces russes depuis une semaine.

Abo Guerre en Europe Un déluge de solidarité envahit la mission d’Ukraine La paroisse s’est alliée à l’association Caravane sans frontières (CSF) pour organiser la collecte et l’expédition. Submergée de donations en début de semaine, la mission ukrainienne s’est reposée sur ce nouveau site pour canaliser cet élan de solidarité.

Premiers départs

Jeudi matin, un premier camion a quitté le site de la Jonction en direction de la frontière ukrainienne, embarquant des médicaments – une quinzaine de tonnes sur la septantaine amassée au fil des jours dans les murs du sanctuaire catholique. Un deuxième départ était programmé jeudi soir et trois autres vendredi. L’opération doit se poursuivre au moins jusqu’à la fin de la semaine prochaine et peut aussi compter sur les apports récoltés à Nyon, Lausanne, Pully, Montreux, Avenches et Fribourg.

Quels sont les besoins les plus saillants? «N’apportez plus d’habits, ce n’est pas ce dont ils ont le plus besoin sur place, préconise Silvana Mastromatteo, présidente de CSF. En revanche, des médicaments sont nécessaires.» Une liste de produits et matériels a été dressée (voir ci-dessous).

Quel matériel offrir? Afficher plus Voici une partie des produits médicaux qui sont recherchés pour être envoyés à la frontière ukrainienne: - Péroxyde d’hydrogène;

- Bétadine (jaune et rouge);

- Acide tranexamique – Exacyl/Spotof/Cyklokapron (ou tout médicament pour traiter les hémorragies);

- Compresses stériles et non stériles;

- Pansements de toutes tailles (grandes tailles très recherchées);

- Compresses hémostatiques;

- Dexaméthasone;

- Ruban adhésif;

- Enantyum – Kétorolac/Toradol/Kétoprofène/Dexkétoprofène/Ketesse (ou tout anti-inflammatoire);

- Alaises médicales absorbantes;

- Scalpels N° 15 (besoin important);

- Scalpels N° 23 (besoin important);

- Grandes bandes stériles (très recherchées); défaut, bandes non-stériles de grande taille;

- Garrots tourniquets (besoin important);

- Gants stériles;

- Matériel pour perfusion: cathéters, poches de glucose et de chlorure de sodium, perfuseurs;

- Trousses de secours individuelles;

- Matériel de suture;

- Blouses chirurgicales jetables;

- Anesthésiants (besoin urgent). De la nourriture non périssable et divers matériels sont également recherchés.

Active de 9 h du matin à 21 h, cette «centrale improvisée» dans la paroisse jonquillarde est par ailleurs à la recherche de bénévoles pour aider au tri et à l’empaquetage. Près de nonante bonnes âmes – dont l’ancien commandant des pompiers de l’aéroport Jean-François Duchosal, un colonel qui dit servir de «mégaphone» pour organiser les troupes et veiller aux questions de sécurité – se sont relayées ces derniers jours, mais du renfort sera sans doute nécessaire pour pouvoir alterner. Les bonnes volontés seront toutefois priées de prouver leur identité (une exigence liée à l’épidémie de Covid, toujours elle).

«Nous ne prenons aucun parti.» Sandra Golay, présidente du conseil de la paroisse de Sainte-Clotilde

«Il y a parmi nous des Russes, des Ukrainiens, des Uruguayens et même des Suisses, sourit Sandra Golay, présidente de la paroisse. Nous ne prenons aucun parti. Le but est d’aider les civils.» La Caravane sans frontières héberge par ailleurs déjà deux familles ukrainiennes en fuite.

