Portrait d’artiste – Naomi Lareine, étoile suisse du R’n’B La jeune Zurichoise s’impose avec une musique sensuelle, dansante, parfois mélancolique. Elle sera en concert au Caribana Festival, le 18 juin. Alexandre Lanz

Naomi Lareine a pris goût à la musique enfant, en écoutant Alicia Keys. LUKAS MÄDE

«Je m’appelle Naomi Bruderer, mais je souhaitais un nom d’artiste à consonance francophone. J’ai choisi Lareine il y a longtemps et je l’ai gardé. Je sais ce que ce nom signifie, mais écrit en un mot, il symbolise pour moi une marque de confiance et l’incarnation d’un modèle à suivre. Je ne prétends pas être la reine de quoi que ce soit, c’est plutôt une métaphore»: prénom d’une déesse de la mode flanqué d’un avatar souverain, à lui seul, le nom de scène de Naomi Lareine attise la curiosité. Anti-diva et super-sympa, l’artiste zurichoise de 28 ans propose spontanément de poursuivre l’entretien en français.