Que pensez-vous de la décision de Nancy Pelosi de mener tambour battant la nouvelle procédure de destitution de Donald Trump cette semaine alors qu’il ne reste que quelques jours au président à la Maison-Blanche?

Je pense qu’elle a pris cette décision car elle a été écœurée par l’assaut contre le Capitole, le 6 janvier. Elle veut défendre le Congrès. Alors que sa mère était sur le point d’accoucher d’elle en 1940, son père, Thomas D’Alesandro, était lui-même un représentant et débattait dans l’hémicycle un texte de loi lié au New Deal, le programme de relance du président Franklin Delano Roosevelt. Ce jour-là, il a voté rapidement et pris le train pour Baltimore pour assister à la naissance de sa fille. Nancy Pelosi a donc des liens très étroits avec la Chambre des représentants et un immense respect pour le gouvernement américain. C’est pourquoi l’irruption d’émeutiers au Capitole, scandant son nom et terrifiant son personnel l’a touchée. Son image du président Trump s’est aussi singulièrement dégradée ces dernières années. Quand j’ai commencé à écrire sa biographie, elle le décrivait comme «vulgaire» et «malsain». La dernière fois que nous nous sommes parlé, peu avant l’élection présidentielle du 3 novembre, elle l’a qualifié de «dangereux» et d’«inapte».