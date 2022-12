Voyages | 14 jours - du 4 au 17 juin 2023 – NAMIBIE - objectif photo Grands espaces, savane peuplée d’animaux sauvages, dunes de sable rouge… Partez à la découverte de cette fabuleuse destination accompagnés par un photographe professionnel.

Montgolfière Namibie DR

Partez en Namibie, à la découverte d’une destination particulièrement photogénique, accompagnés par un photographe professionnel.

La Namibie est la destination des grands espaces par excellence et un terrain de jeu formidable pour les photographes. Ses paysages s’étendent à perte de vue avec de majestueuses dunes de sable rouge, une savane peuplée d’animaux sauvages, d’étonnants lits de rivière asséchés, une côte splendide. Un photographe professionnel vous accompagnera dans la découverte de cette fabuleuse destination.

En plus des conseils tout au long du voyage, 3 ateliers spécifiques seront conduits avec un zoom sur la photo animalière, une séance de nuit face aux milliers d’étoiles du ciel namibien et une séance au lever du soleil au cœur des dunes du Namib.

Du 4 au 17 juin 2023

(14 jours/11 nuits)

Dès Fr. 9’490.-

Délai de réservation : 28.02.23



Les + du voyage

Un grand voyage complet et des moments forts

Cet itinéraire de 11 nuits sur place vous permettra de découvrir des paysages fantastiques, d’observer la faune sauvage, de survoler le désert en montgolfière et d’aborder les cultures bushmen et nama accompagnés par un guide francophone.

Des hébergements typiques

Séjournez dans des lodges de charme, dans un camp avec des tentes safari, dans une guesthouse de charme à Swakopmund, toujours idéalement situé, offrant souvent des points de vue incomparables.

Les +:

Un circuit orienté sur la photographie avec un professionnel à vos côtés tout au long du voyage.

Un itinéraire illustrant les paysages contrastés de la destination.

Un guide francophone local tout au long du circuit.

Le survol en montgolfière du désert du Namib.

Des hébergements typiques pour une immersion totale dans l’ambiance africaine.



Votre accompagnateur photographe: Manu Antuna

Photographe dans l’âme et pratiquant cette discipline depuis l’âge de 11 ans.

Master en photographie auprès d’une grande école américaine, enseigne la photo.

Il vous accompagnera avec douceur et bonne humeur dans vos projets photo ou vidéo, que vous soyez grand débutant ou professionnel, muni d’un smartphone ou d’un matériel pro, l’essentiel étant d’immortaliser vos instants les plus palpitants.

Au Programme

4 juin : Départ de Genève – Windhoek (Nuit à bord).

5 juin : Windhoek - Okahandja

Accueil à Windhoek par votre guide francophone namibien.

Départ en véhicule(s) 4x4 à toit ouvrant en direction d’Okahandja pour profiter des paysages.

Temps libre.

Rencontre et atelier avec votre photographe

6 juin : Okahandja - Otjiwarongo

Petit-déjeuner et visite du marché au bois d’Okahandja.

Safari dans la réserve d’Okonjima afin d’observer les léopards.

7 juin : Otjiwarongo – Parc National d’Etosha

Découverte de l’Africat Project (créé pour protéger les grands carnivores).

Puis route pour l’un des principaux sanctuaires de la vie sauvage africaine : le Parc National d’Etosha avec premier safari dans le parc.

8 juin : Parc National d’Etosha

Journée de safari à Etosha.

Arrivée dans l’après-midi au camp d’Okaukuejo. Son point d’eau offre des scènes animalières spectaculaires (troupeaux d’éléphants et de rhinocéros noirs, lions et hyènes…)

9 juin : Parc National d’Etosha - Twyfelfontein

Vous quittez le parc d’Etosha pour rejoindre la région du Damaraland au nord-ouest de la Namibie qui offre un environnement aride fascinant.

Safari à la recherche des éléphants du désert et à la découverte des paysages, de la faune et de la flore

10 juin : Twyfelfontein - Omaruru

Visite de Twyfelfontein. La « fontaine capricieuse » est un site de gravures rupestres bushman d’une richesse exceptionnelle.

Puis route vers Omaruru. Sur place, vous trouverez des gravures rupestres bushmens et les paysages caractéristiques du Damaraland. Dîner autour d’un feu en pleine nature et séance photo de nuit sous un ciel illuminé de milliers d’étoiles.

11 juin : Omaruru – Swakopmund

Le matin, visite d’un village bushmen. Départ en direction de la côte en faisant un détour par Cape Cross pour la visite de la colonie d’otarie. Continuation en direction de Swakopmund (station balnéaire, édifiée en plein désert).

12 juin : Croisière à Walvis Bay et excursion en 4x4 à Sandwich Harbour

Croisière dans la baie de Walvis Bay. En route, visite du premier port namibien et découverte des colonies de flamants roses. élicans, dauphins et otaries vous charmeront.

Retour au port pour le départ en 4x4 vers le site naturel protégé de Sandwich Harbour et ses dunes couleur ivoire, un lieu de reproduction pour la faune locale.

13 juin : Swakopmund – Désert du Namib (Sesriem)

Vous traversez le Namib d’Est en Ouest. En route, vous passez le Canyon de la rivière Kuiseb et la Gaub pass. Le parc national du Namib Naukluft est gigantesque (pas loin de 50 000 km²) et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

14 juin : Désert du Namib (Sesriem)

Visite de Sossusvlei et une séance photo en plein désert. Ici, la ligne verte des acacias du lit de la rivière Tsauchab se perd dans une mer de dunes de sable rouge. Au pied des dunes, la blancheur des « pans » (petits lacs asséchés) n’est entachée que par les squelettes d’acacias privés d’eau depuis plus de 400 ans.

L’après-midi, visite du canyon de Sesriem. En fin de journée, possibilité de vous rendre à Elim Dune pour le coucher du soleil.

15 juin : Survol en montgolfière du Namib – désert du Kalahari

Survol en montgolfière (possibilité de le supprimer individuellement : consulter l’agence).

Départ en direction du Kalahari et halte à Maltahoe.

Continuation pour le Kalahari, un désert dont les 500 000 km² s’étendent sur la Namibie, le Botswana et l’Afrique du Sud.

En milieu d’après-midi, nature drive en 4X4 sur la concession du lodge pour découvrir les dunes rouges du Kalahari. Dîner dans les dunes.

16 juin : Désert du Kalahari – Windhoek - vol de retour

Départ pour Windhoek, à 3h de route selon horaires de vol. Enregistrement sur les vols et départ en direction de Genève. Repas et nuit à bord.

17 juin : Arrivée à Genève dans la journée.

Prix et prestations

Prix par personne en chambre double:

Dès CHF 9’490.-

Supplément single : Fr. 750.-

De 8 à 12 personnes

Détail des prestations Afficher plus Le prix comprend: Les vols internationaux en classe économique (compagnie aérienne et horaires communiqués ultérieurement– supplément business class : nous consulter).

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

Le transport en véhicule(s) privé(s) type Land Cruiser à toit ouvrant.

Les services d’un ou deux chauffeurs et un ou deux guides francophones.

L’accompagnement d’un photographe professionnel au départ de Genève et 3 ateliers photos spécifiques.

L’hébergement pour 11 nuits sur place en chambre (ou tente) double, twin ou single (avec supplément), en hôtels/lodges/camps selon programme.

La pension complète (hors boissons).

Toutes les visites et activités mentionnées y compris le survol en montgolfière du Namib et les frais d’entrée dans les parcs selon programme. Le prix ne comprend pas: Toute commande particulière en dehors des repas prévus et les boissons.

Toutes visites ou activités non prévues au programme.

Les dépenses personnelles et les pourboires.

Les assurances voyage/santé couvrant la pandémie de Covid-19 (obligatoire) :

consulter l’agence pour les conditions.

Renseignements et réservation

