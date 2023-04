Jour 1 : GENEVE – ADDIS ABEBA

Départ de Genève dans la soirée à destination d’Addis Abeba. Nuit à bord.

Jour 2 : ADDIS ABEBA – WINDHOEK

Arrivée le matin et changement rapide d’avion. Arrivée en Namibie, à Windhoek, en milieu de journée et transfert anglophone pour votre hôtel.

Première nuit dans la capitale, à 1700 mètres d’altitude, au milieu des collines du Khomas Hochland. Dîner et nuit dans une belle guesthouse à l’accueil chaleureux, à l’ambiance familiale et offrant une petite piscine pour se détendre après le voyage.

Jour 3 : WINDHOEK – WATERBERG

Environ 300km en 4 heures

Rencontre avec votre chauffeur-guide francophone privatif à la guesthouse. Départ matinal en direction de la réserve d’Okonjima. Visite du projet Welfare Africat. Déjeuner au lodge, puis continuation en direction du plateau du Waterberg. En arrivant, petite marche jusqu’au plateau avec votre guide. Les contreforts de grès rouge du plateau du Waterberg dominent d’une hauteur de 200 mètres les immensités de la plaine du désert du Kalahari. Dîner et nuit en camp.

Jour 4 : WATERBERG – PARC NATIONAL ETOSHA

Environ 200 km en 3 heures

Route pour l’un des principaux sanctuaires de la vie sauvage africaine : le Parc National Etosha, que vous atteindrez en milieu de journée. Déjeuner au lodge en arrivant. Installation puis en milieu d’après-midi, premier safari avec votre guide et le véhicule du tour. Dîner et nuit en bush camp.

Jour 5 : PARC NATIONAL ETOSHA

Journée de safari dans le parc avec votre guide tout en parcourant le parc d’est en ouest. Le cœur du parc est le Etosha Pan, ancien lac salé asséché, d’une surface de 5.000 km². Vous observerez des éléphants, des girafes, des zèbres, des rhinocéros, des lions et des lionnes, des autruches, des phacochères, des gnous, des springboks et autres antilopes, des oiseaux et peut-être des guépards. Dîner et nuit au camp d’Okaukuejo.

Jour 6 : ETOSHA – TWYFELFONTEIN

Environ 350km en 6 heures

Départ matinal en direction de Twyfelfontein. Vous traversez alors les paysages désertiques surréalistes du Damaraland, l’une des plus belles régions de Namibie. Ici vivent de rares éléphants du désert, des zèbres des montagnes, des oryx, des koudous et les derniers rhinocéros noirs libres d’Afrique Australe, bien cachés, loin de toute population. Déjeuner au lodge et installation. En milieu d’après-midi, départ pour un nature drive à la recherche des éléphants du désert et à la découverte des très beaux paysages du Damaraland. Dîner et nuit en lodge.

Jour 7 : TWYFELFONTEIN – SWAKOPMUND

Environ 350km en 6 heures

Visite du site de Twyfelfontein. La « fontaine capricieuse » est un site de gravures rupestres bushman d’une richesse exceptionnelle. Plus de 2000 peintures et gravures ont été recensées sur cette zone où les blocs de roches rouges confèrent au paysage un contraste et une variété remarquables. Route pour la côte et déjeuner en restaurant local en chemin. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner dans un restaurant de spécialités de poissons et nuit en guesthouse.

Jour 8 : SWAKOPMUND

Route pour Walvis Bay, le premier port namibien. Vous embarquez pour une croisière dans la baie de Walvis Bay. Découverte des colonies de flamants roses, des pélicans, des bancs de dauphins et les colonies d’otaries vous charment de leurs facéties. Un savoureux encas est servi à bord puis retour au port pour le départ en 4x4 vers le site de Sandwich Harbour. Il s’agit d’un site naturel protégé par les grandes organisations mondiales de protection de l’environnement. La faune locale a choisi comme lieu de reproduction ses superbes dunes couleur ivoire. Dîner dans un restaurant local et nuit à la guesthouse.

Jour 9 : SWAKOPMUND – SESRIEM

Environ 350km en 6 à 7 heures

Départ pour le désert. En vous éloignant de la côte, le paysage change petit à petit, la lumière est fabuleuse. Vous traversez le Namib d’Ouest en Est. En route vous passez le Canyon de la rivière Kuiseb et la Gaub pass. Déjeuner en route au Rostock Ritz Lodge. Arrivée au lodge en fin d’après-midi et détente. Dîner et nuit en lodge.

Jour 10 : SESRIEM

Collation à l’aube et départ au lever du soleil de préférence (à voir avec votre guide sur place). Journée de visite du parc et du canyon de Sesriem avec votre guide. Premier site touristique de Namibie, Sossusvlei et Dead Vlei sont également l'un des plus photographiés. La beauté des lumières et des paysages ne laisse aucun voyageur indifférent. Ici, la ligne verte des acacias du lit de la rivière Tsauchab se perd dans une mer de dunes de sable rouge. Au pied des plus hautes dunes du monde, la blancheur des « pans » asséchés n’est entachée que par le squelette d’acacias privés d’eau depuis plus de 400 ans. Retour au lodge pour le déjeuner. L’après-midi se poursuit dans le parc si vous le souhaitez ou détente au lodge. Dîner et nuit.

Le désert vue du ciel : Survol du désert en avion léger d’une durée de 40 minutes – à planifier selon les disponibilités au moment de la réservation.

Jour 11 : SESRIEM – MARIENTAL

Environ 270km en 4 à 5 heures

Départ matinal en direction du Kalahari. Déjeuner au lodge et installation.

Le Kalahari est un désert dont les 500 000 km² s’étendent sur la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud. C'est de ce désert que vient le sable rouge des dunes de Sossusvlei. Ici, sa couleur est encore plus intense. En milieu d’après-midi, nature drive en 4X4 sur la concession du lodge pour découvrir les dunes rouges du Kalahari. Dîner et nuit en lodge.

Jour 12 : MARIENTAL – WINDHOEK - ADDIS ABABA

Environ 320km en 4 heures

Retour sur l’aéroport de Windhoek.

Vol de retour pour Genève via Addis Ababa.